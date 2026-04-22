Βασιλάκη (Aegean): Στα 40-65 εκατ. ευρώ η αύξηση του κόστους στα καύσιμα- Δεν υπάρχει θέμα επάρκειας

«Στο πρώτο εξάμηνο η αύξηση των τιμών του αεροπορικού καυσίμου θα έχει μία επίπτωση σε επίπεδο κόστους, με μία διαφορά μεταξύ 40 - 65 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις τιμές που θα επικρατήσουν τελικά, πέραν της κάλυψης που μας δίνει το hedging που έχει γίνει για το 60%», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

«Αν στο δεύτερο εξάμηνο οι τιμές παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, θα υπάρχει μία επίπτωση 50 εκατ. ευρώ επιπλέον, άρα o συνολικός αντίκτυπος θα είναι μεταξύ 90 και 110 εκατ. ευρώ. Χωρίς το hedging που έχουμε κάνει, καλύπτοντας τις ανάγκες μας στο 60%, το πρόβλημα θα ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερο. Έχουμε προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των τιμών από τον Απρίλιο, ωστόσο δεν είναι σαφές πόσες από τις απώλειες θα καλυφθούν μέσω αυτής της αναπροσαρμογής. Όλα αυτά είναι σε συνάρτηση και με τη ζήτηση», συμπλήρωσε.

Δεν τίθεται προς το παρόν θέμα επάρκειας

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων, ο επικεφαλής της εταιρείας είπε πως επί του παρόντος δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα.

«Η Aegean δεν είναι ειδικός στην παραγωγή καυσίμου. Κοντολογίς, δεν ανησυχούμε για την επάρκεια καυσίμων, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα του κόστους και τις τιμές. Αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας είναι ότι τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η Motor Oil έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής jet fuel για αρκετούς μήνες μπροστά. Επιπλέον κάνουν και εξαγωγές σε jet fuel.

Επάρκεια για τους επόμενους 3-4 μήνες στα ελληνικά αεροδρόμια

Για τα ελληνικά αεροδρόμια δεν φαίνεται ότι για τους επόμενους 3 - 4 μήνες θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σε επικοινωνία που είχαμε και με δυο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, μας επιβεβαίωσαν ότι τα αποθέματα αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη είναι στα επίπεδα που ήταν και πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν έμοιαζε να πιστεύουν ότι θα υπάρξει καθολικό πρόβλημα στην Ευρώπη για το επόμενο διάστημα», τόνισε.

Μέρισμα 0,9 ευρώ/μετοχή

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025.