Βασίλης Λεβέντης: Ένας πραγματικά καλός άνθρωπος που σήμερα θα ήταν βασιλιάς των social media

Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω από κοντά τον Βασίλη Λεβέντη που πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών. Και μπήκαμε γρήγορα στο «ψητό», στην πρώτη μας συνάντηση, όταν έμαθα για το Κερατσίνι και την αγάπη που είχε για τον Πειραιά. Aκολούθησαν και άλλες σε ένα από τα αγαπημένα του εστιατόρια στο Κολωνάκι με τη συζήτηση να τελειώνει σχεδόν πάντα για το τσιγάρο που έπρεπε να παρατήσει.

Αυθεντικός, παραστατικός, γεμάτος «εκρήξεις» αλλά και στιγμές αιφνίδιας συναινετικής διάθεσης. Με πάθος για την πολιτική και αγάπη για αυτό που περιέγραφε ως «λαό». Ένας πραγματικά, καλός άνθρωπος.

Για το Κανάλι 67 και τις μεταμεσονύχτιες εκπομπές της δεκαετίας του '90 πολλά λόγια δε μπορώ να γράψω. Είτε πρέπει να τις έχει δει κάποιος, είτε να τις αναζητήσει.

Θα γράψω μόνο πως σήμερα ο Βασίλης Λεβέντης της δεκαετίας του '90 με το Κανάλι 67 θα ήταν ο απόλυτος βασιλιάς των social media. Mε παρέμβαση σε κοινά που οι παραδοσιακοί πολιτικοί αρχηγοί ούτε στον ύπνο τους δεν έχουν προσεγγίσει.

Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ο άνθρωπος που όλοι οι ψηφοφόροι αγάπησαν, αλλά λίγοι τον ψήφισαν. Και πόσο μεγάλο παράπονο το είχε αυτό.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.