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Πολιτική Βασίλης Λεβέντης Κηδεία Θάνατοι

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη-Συγκίνησε ο γιος του: «Ήταν παραπάνω από βιολογικός πατέρας»

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον Βασίλη Λεβέντη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στη Βούλα.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
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Γιάννης Κέμμος
Update: 13:33

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Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη λένε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, στην εξόδιο ακολουθία που τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν μετά τον θάνατό του σε ηλικία 75 ετών.

Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι η ατμόσφαιρα για την οικογένειά του, με τη σύζυγό του και τον γιο του, Μάριο Γεωργιάδη, να βρίσκονται στο επίκεντρο του πένθους, δεχόμενοι τη συμπαράσταση όσων παρευρίσκονται στην τελετή.

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Εurokinissi

Συγκίνησε ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι δηλώσεις του γιου του Βασίλη Λεβέντη, Μάριου Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον άνθρωπο που, όπως είπε, στάθηκε δίπλα του σε όλη του τη ζωή.

«Αυτό που λέω πάντα και αυτό που θα λέω πάντα και αυτό που οφείλω να λέω, είναι ότι μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί. Μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από βιολογικός πατέρας για μένα. Ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

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Πολιτική Βασίλης Λεβέντης Κηδεία Θάνατοι

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