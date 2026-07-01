Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook. Ειδικότερα, ο ίδιος αποχαιρέτησε με τρυφερά λόγια τον πατέρα του γράφοντας: «Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου».

Να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Λεβέντης είχε δώσει μάχη για τη ζωή του το 2021, καθώς νοσηλευόταν για 75 ημέρες στην εντατική του Ευαγγελισμού με κορωνοϊό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.»

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας.

Ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα αποχώρησε λόγω πολιτικών διαφωνιών. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, της οποίας υπήρξε πρόεδρος για δεκαετίες, συμμετέχοντας σε όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές πολιτικές εκπομπές του, στις οποίες ασκούσε έντονη κριτική στο πολιτικό σύστημα και διατύπωνε τις θέσεις του για τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Η μεγαλύτερη πολιτική επιτυχία του ήρθε στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, όταν η Ένωση Κεντρώων εξασφάλισε ποσοστό 3,43%, εισήλθε στη Βουλή με εννέα βουλευτές και ο ίδιος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Στις εκλογές του 2019 το κόμμα έμεινε εκτός Κοινοβουλίου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 1,24%.