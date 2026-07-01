Η αντισυμβατική διαδρομή του Βασίλη Λεβέντη: Από τις τηλεοπτικές εκπομπές στα έδρανα της Βουλής

Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερη πολιτική διαδρομή που σημάδεψε, με τον δικό της τρόπο, τη Μεταπολίτευση. Άνθρωπος αυθεντικός που αγαπήθηκε από φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.

Γεννημένος το 1951 στη Μεσσήνη, μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας, αποκτώντας τεχνική και επιστημονική κατάρτιση πριν στραφεί στην πολιτική.

Από το ΠΑΣΟΚ στις πρώτες πολιτικές προσπάθειες

Μετά τη Μεταπολίτευση υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αποχώρησε λίγα χρόνια αργότερα λόγω πολιτικών διαφορών.

Το 1982 κατέβηκε υποψήφιος για τον Δήμο Πειραιά και το 1986 για τον Δήμο Αθηναίων, χωρίς εκλογική επιτυχία, συνεχίζοντας όμως αδιάκοπα την πολιτική του δραστηριότητα.

Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, τους «Ελεύθερους», εμπνευσμένος από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά οικολογικά κινήματα.

Παρότι η εκλογική του επιρροή παρέμεινε περιορισμένη, δεν εγκατέλειψε την πολιτική παρουσία του.

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Η ίδρυση της Ένωσης Κεντρώων

Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, το κόμμα που αποτέλεσε τον βασικό άξονα της πολιτικής του πορείας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η Ένωση Κεντρώων συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1993 και μετά, διατηρώντας σταθερή παρουσία στον εκλογικό στίβο.

Για χρόνια κινήθηκε σε χαμηλά εκλογικά ποσοστά, κάτω του 1%, επιμένοντας ωστόσο στη σταθερή του παρουσία στον δημόσιο λόγο και στις πολιτικές παρεμβάσεις.

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Το «φαινόμενο» της τηλεόρασης

Παράλληλα με την πολιτική του δράση, ανέπτυξε έντονη τηλεοπτική παρουσία μέσα από το Κανάλι 67, που εξελίχθηκε σε Κανάλι 40 και στη συνέχεια στο Extra Channel.

Από το 2000, ο Βασίλης Λεβέντης παρουσίαζε στο ίδιο κανάλι τηλεοπτική εκπομπή πολιτικού περιεχομένου με τίτλο «Πολιτικός Μαραθώνιος», η οποία προβαλλόταν σε εβδομαδιαία βάση και είχε σταθερό κοινό.

Οι πολύωρες εκπομπές του, με χαρακτηριστικές ατάκες, τηλεφωνικές παρεμβάσεις και έντονες αντιπαραθέσεις, τον έκαναν ευρύτερα γνωστό στο κοινό και δημιούργησαν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική «ταυτότητα» πριν ακόμη την εποχή των social media.

Οι τηλεοπτικές του εκπομπές, που έγιναν γνωστές κυρίως από στόμα σε στόμα, συνέβαλαν στο να καθιερωθεί ως μια ιδιαίτερη τηλεοπτική φιγούρα των μικρών καναλιών, ενισχύοντας σημαντικά τη δημοφιλία του.

Η αναγνωρισιμότητά του ήταν τέτοια που ο δημοσιογράφος Πάνος Παναγιωτόπουλος τον κάλεσε στην εκπομπή «Προφίλ» του ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμφάνιση σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης μεγάλου καναλιού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής σημειώθηκε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, όταν ο παρουσιαστής επιχείρησε να τον σατιρίσει, παραγγέλνοντας φαγητό στο στούντιο, αναπαράγοντας συνήθειες που είχαν συνδεθεί με τις δικές του εκπομπές.

Ο Βασίλης Λεβέντης αντέδρασε ψύχραιμα, επιλέγοντας να απαντήσει με επιχειρήματα, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που εξελίχθηκε η συζήτηση και επιμένοντας ότι η δημόσια παρουσία του θα έπρεπε να κριθεί πολιτικά και όχι σκωπτικά.

Παράλληλα, αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα «Αυριανή», ενώ κατά καιρούς φιλοξενούνταν σε περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα για συνεντεύξεις και σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας.

Από το 2004 κυκλοφορούσε επίσης την κομματική εφημερίδα της Ένωσης Κεντρώων με τίτλο «Αντιδιαπλοκή».

Τέλος, είχε συγγράψει δύο βιβλία που συγκέντρωναν δημοσιεύματα και παρεμβάσεις του: «Εκδότες και δημοσιογράφοι, οι μεγάλες πληγές της ελληνικής κοινωνίας» και «Ανοίγουμε το αρχείο του Βασίλη Λεβέντη».

Η μεγάλη πολιτική ανατροπή του 2015

Το 2015 αποτέλεσε το σημείο καμπής της πορείας του. Στις εκλογές του Ιανουαρίου, η Ένωση Κεντρώων κατέγραψε σημαντική άνοδο, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου εξασφάλισε την είσοδό της στη Βουλή με ποσοστό 3,44% και εννέα βουλευτές.

Ο ίδιος εξελέγη βουλευτής σε ηλικία 63 ετών, δικαιώνοντας μια προσπάθεια δεκαετιών.

Από το 2015 έως το 2019 συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Βουλής, ασκώντας κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση και επιμένοντας στην ανάγκη για πολιτικές συναινέσεις.

Η Ένωση Κεντρώων δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στις εκλογές του 2019, μένοντας εκτός Κοινοβουλίου.

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Τα τελευταία χρόνια και το πολιτικό αποτύπωμα

Τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, διατηρώντας ωστόσο παρεμβατική παρουσία μέσω συνεντεύξεων.

Τα τελευταία χρόνια συνέχισε την τηλεοπτική του δραστηριότητα μέσω του επίσημου καναλιού της Ένωσης Κεντρώων στο YouTube, με την εκπομπή «Αντιδιαπλοκή TV», διατηρώντας την επικοινωνία του με το κοινό μέσα από το διαδίκτυο.

Παρέμεινε πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων μέχρι το τέλος της ζωής του, με τον θάνατό του να σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ιδιαίτερου κεφαλαίου της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.