Βασίλης Παϊτέρης: «Ο Τσακνής έγραψε τον Μπαλαμό, που είναι τσιγγάνικο - Του έχω πει είσαι γύφτος;»

Ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη διαμάχη που έχει με τον Διονύση Τσακνή για το τραγούδι «Ο μπαλαμός» που έγραψε ο συνθέτης το 1992! «Γεννήθηκα για να τραγουδάω, αλλά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ. Διαμαρτύρομαι βλέποντας αυτή την αδικία με αυτό τον λαό, περισσότερο με τους Ρομά που είναι στο περιθώριο.

Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε τον Μπαλαμό, δεν είναι δικό του το τραγούδι, είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει: κύριε Τσακνή είσαι γύφτος; Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε ναι, είναι δικό του το τραγούδι! Δεν είναι γύφτος».

«Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τα χρέη που είχε και οδήγησαν στη σύλληψή του! «Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Είχε πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκαν επειδή με έγραφαν και έβαζαν 10.000 ευρώ πρόστιμο και δύο χρόνια φυλακή και μετά 5.000 ευρώ πρόστιμο και τρία χρόνια φυλακή. Έγραφαν και έλεγαν ό,τι ήθελαν… Βέβαια αθωώθηκα, αφού δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις. Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».