Βίντεο από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς - Ο διάλογος με τους αστυνομικούς

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που φέρεται να δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τη στιγμή της σύλληψής της στην Καλιφόρνια, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια την εντόπισαν να οδηγεί επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Νιούμπερι Παρκ.



Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα και σύμφωνα με διεθνή μέσα όπως η Daily Mail και το TMZ, η 44χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται εμφανώς αποπροσανατολισμένη κατά τη διάρκεια των τεστ νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, αστυνομικός της ζητά να ακολουθήσει με το βλέμμα τις κινήσεις του χεριού του, ενώ η ίδια δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, επικαλούμενη έντονο πονοκέφαλο και ευαισθησία στα φώτα.



Λίγο αργότερα καταγράφεται η στιγμή που της περνούν χειροπέδες, με την τραγουδίστρια να ρωτά αν της έχουν αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί της απαντούν ότι βρίσκεται μέσα στην τσάντα της. Το βίντεο, που σύμφωνα με το TMZ προέρχεται από κάμερα περιπολικού, αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία σημειώθηκε στην κομητεία Βεντούρα.

🎥🚨 We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Όπως αναφέρει το Us Weekly, οι αστυνομικοί που σταμάτησαν τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς εντόπισαν έντονη μυρωδιά αλκοόλ μέσα στο όχημα. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε πιει μία μιμόζα αρκετές ώρες νωρίτερα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά είπε χαρακτηριστικά: «Πιθανότατα θα μπορούσα να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σε φροντίσω. Είμαι άγγελος».



Στην ίδια αναφορά γίνεται λόγος και για συνταγογραφούμενα φάρμακα που φέρεται να είχε λάβει, μεταξύ των οποίων τα Lamictal, Prozac και Adderall. Μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα, αστυνομικός εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο μπουκάλι χαπιών με την ένδειξη «Adderall», το οποίο φέρεται να μην είχε συνταγογραφηθεί στην τραγουδίστρια, ενώ στην ποτηροθήκη βρέθηκε και άδειο ποτήρι κρασιού.

«Έδωσα εντολή στη Σπίαρς να βγει από το [αυτοκίνητο], αλλά αρχικά αρνήθηκε», έγραψε ο αστυνομικός. «Η Σπίαρς ανέφερε ότι είχε δεχτεί φάρσες και παρενοχλήσεις στο παρελθόν και δεν ήθελε να βγει». Η τραγουδίστρια επέμεινε ότι «ήθελε να μιλήσει με τον δικηγόρο της και είχε το δικαίωμα ως γυναίκα να μην βγει από το όχημά της». Φέρεται να συμφώνησε να βγει από το αυτοκίνητο μετά από 10 λεπτά αντιρρήσεων.



«Ανίχνευσα την έντονη οσμή ενός αλκοολούχου ποτού που αναδυόταν από την αναπνοή και το πρόσωπό της», αναφέρει η αναφορά του αστυνομικού. «Η ομιλία της ήταν γρήγορη και ασαφής, το βάδισμά της ασταθές και τα δάχτυλά της κινούνταν νευρικά». Ο αστυνομικός περιέγραψε «δραστικές εναλλαγές διάθεσης» κατά τη διάρκεια της συναναστροφής της με την Σπίαρς, αναφέροντας ότι κατά καιρούς μιλούσε με βρετανική προφορά και η διάθεσή της άλλαζε από «αντιπαραθετική και ταραγμένη σε εκκεντρική».

Υπενθυμίζεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της. Μετά από μια σύντομη κράτηση, ο μάνατζερ της διάσημης τραγουδίστριας χαρακτήρισε τις πράξεις της «εντελώς αδικαιολόγητες» συμπληρώνοντας: «Η Μπρίτνεϊ θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο. Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει την αρχή για μια αναγκαία αλλαγή στη ζωή της, η οποία καθυστερεί εδώ και καιρό».