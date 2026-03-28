Βίντεο από την ισχυρή χαλαζόπτωση σε Νεμέα και Δερβενάκια - Εικόνες που θυμίζουν χιονιά

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου αρκετές περιοχές της Κορίνθου, προκαλώντας προβλήματα και ανησυχία στους κατοίκους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με μεγάλη ένταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανάμεσα στις περιοχές της Κορινθίας που επηρεάστηκαν, σύμφωνα με το korinthostv.gr, ήταν η Αρχαία Νεμέα, η Νεμέα και τα Δερβενάκια, όπου η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.



Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία καλύφθηκαν από χαλάζι, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χιονιά.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς τα φαινόμενα εντάσσονται σε ένα κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει την περιοχή.