Βίντεο σοκ από τον ΒΟΑΚ: Άγνωστοι ντυμένοι σαν στρατιώτες σημαδεύουν τουρίστες με όπλα

Αξέχαστες αν μη τι άλλο θα μείνουν οι διακοπές στην Κρήτη για δύο τουρίστες από την Αυστραλία καθώς σύμφωνα με καταγγελία τους, βίωσαν ένα σοκαριστικό περιστατικό στον ΒΟΑΚ προχωρώντας και σε ανάλογη αναφορά.



Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που ανέβασε η ιστοσελίδα patris.gr, ενώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πετρέ με κατεύθυνση προς τα Χανιά, οι τουρίστες βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.





Στο αγροτικό διακρίνονται, επίσης, ενδείξεις και σήματα που παραπέμπουν στον στρατό, καθώς στην καρότσα του οχήματος επέβαιναν δύο άνδρες με στολές στρατιωτικής παραλλαγής.



Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο, ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τουφέκι, σημαδεύοντας -σύμφωνα με την καταγγελία- διερχόμενα αυτοκίνητα…



Πληροφορίες κάνουν λόγο για άσκηση της Εθνοφυλακής, αντίστοιχη με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί και την προηγούμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

