Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ασελγείς πράξεις σε ανήλικο έναντι αμοιβής

Στέλεχος του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη το Σάββατο (8/11) από τους «αδιάφορους» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται ότι επιχείρησε να προσεγγίσει ανήλικο και να προβεί σε ασελγείς πράξεις έναντι αμοιβής.

Ο εν λόγω λιμενικός φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά και να τους έδινε χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις «άρρωστες» ορέξεις του.

Ο άνδρας του Λιμενικού, ηλικίας περίπου 60 ετών, συνελήφθη στα όρια του Αυτοφώρου, στον Βόλο.

Οι αρμόδιες Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» την οικία του όπου πραγματοποιούν έρευνες.