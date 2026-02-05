Βρετανία: Η μυστηριώδης ασθένεια που ταλαιπωρεί τουρίστες στο Πράσινο Ακρωτήρι

Η οικογένεια μιας Βρετανίδας που πέθανε μετά τις διακοπές της στο Πράσινο Ακρωτήρι (Cape Verde) καλεί τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις για την υγιεινή, καθώς οι βρετανικές υγειονομικές αρχές εξετάζουν αύξηση σοβαρών περιστατικών ασθενειών στη δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Τραγική ιστορία και προειδοποιήσεις της οικογένειας

Τέσσερις Βρετανοί τουρίστες πέθαναν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2025 αφού αρρώστησαν μετά από ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Η 52χρονη Karen Pooley, μεταξύ αυτών, τραυματίστηκε επιπλέον όταν έπεσε στο δωμάτιό της και έσπασε το πόδι της. Μετά από τέσσερις ημέρες σε τοπική κλινική, μεταφέρθηκε στην Τενερίφη για περαιτέρω θεραπεία, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η αδελφή της, Kim Price, δήλωσε στο Sky News: «Η Karen πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της σε αγωνία. Είμαστε συντετριμμένοι και θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί σε κανέναν άλλον». Ο αδελφός της, Keith, τόνισε: «Ακόμη και ένας θάνατος είναι υπερβολικός. Σκεφτείτε πολύ πριν κλείσετε ταξίδι και βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή ασφάλιση».

Αυξανόμενα περιστατικά και νομικές ενέργειες

Μόλις αυτή την εβδομάδα, 200 ακόμα τουρίστες δήλωσαν ότι αρρώστησαν σοβαρά μετά το ταξίδι τους στο Πράσινο Ακρωτήρι, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών της TUI που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη σε 1.700.

Τα τελευταία στοιχεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δείχνουν ότι τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας shigella μειώνονται μετά από αύξηση το φθινόπωρο, ενώ τα περιστατικά σαλμονέλας συνεχίζουν να αυξάνονται. Η επικεφαλής επιδημιολόγος της UKHSA, Hannah Charles, ανέφερε ότι 158 κρούσματα συνδέονται με την επιδημία από τον Οκτώβριο του 2025, εκ των οποίων 112 αφορούν ταξιδιώτες στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο δικηγόρος Jatinder Paul από την Irwin Mitchell δήλωσε: «Οι αναφορές των πελατών μας για σοβαρές ασθένειες μετά από ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήρι είναι ανησυχητικές. Τα συμπτώματα των γαστρεντερικών νόσων δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες επιπλοκές ή ακόμη και θάνατο».

Απάντηση της κυβέρνησης

Το Υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας εξέδωσε ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα είναι μία από τις ασφαλέστερες στην Αφρική όσον αφορά την υγεία. Τόνισε ότι τα πρόσφατα κρούσματα αποτελούν «υπολειμματική εμφάνιση» και δεν υποδηλώνουν μόνιμο πρότυπο επιδημιολογίας ή αλλαγή στο εθνικό προφίλ υγείας. Πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες αφορούν ιδιωτικές εταιρείες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υπονομεύσουν το σύστημα υγείας ή την εικόνα της χώρας.