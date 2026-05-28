Ξεχύθηκαν στα κανάλια οι του Τσίπρα, άφαντοι οι της Καρυστιανού

Μια βόλτα στα ερτζιανά και ένα βραδινό πέρασμα από τα τηλεοπτικά πάνελ - την επομένη της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - αρκούσε για τον καθένα ώστε να καταλάβει ότι υπάρχει μια εξόφθαλμη διαφορά φάσης στην επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων ανάμεσα στη Λ. Αμαλίας και στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Τουλάχιστον, επί του παρόντος. 

Υπό την έννοια ότι το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού επέλεξε χωρίς χάσιμο χρόνου, να βγάλει μπροστά νέα πρόσωπα που θα σηκώσουν ένα σημαντικό «βάρος» της προεκλογικής αντιπαράθεσης - αν και προβλέπω τον κίνδυνο των τσακωμών με τους πασόκους προς τέρψν των δεξιών. Ίσως για να «γνωριστούν» με τους εκλογικό κοινό. 

Στον αντίποδα, μία περίπου εβδομάδα έπειτα από την εκδήλωση στο «Ολύμπιον» παραμένει ακόμα άγνωστος ο πυρήνας των αντίστοιχων προσώπων που θα αναλάβουν τον ίδιο ρόλο για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Μπορεί βέβαια η ίδια να έχει άλλη στρατηγική και υπομονή. 

Εκτός και εάν στο νεοϊδρυθέν κόμμα έχουν αποφασίσει να επιβεβαιώσουν όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η κ. Καρυστιανού θα επιδιώξει να καρπωθεί κέρδη βασιζόμενη στη ρήση: «η σιωπή είναι χρυσός».  

 

