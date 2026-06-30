Ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινά σήμερα, 30 Ιουνίου, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».



Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν στη σχετική διεύθυνση.