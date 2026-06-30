Οικονομία Θέρμανση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σας είναι χρήσιμα Voucher

Ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινά σήμερα, 30 Ιουνίου, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν στη σχετική διεύθυνση.

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Οικονομία Θέρμανση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σας είναι χρήσιμα Voucher

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