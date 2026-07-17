Voucher παιδικών σταθμών: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια - Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες

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Αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης των voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες και την αναπροσαρμογή των ορίων για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν voucher ανεξάρτητα από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους.

Με τη ρύθμιση αυτή, το εισοδηματικό κριτήριο παύει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Παράλληλα, η νέα ΚΥΑ αναπροσαρμόζει τα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Οι αλλαγές έχουν στόχο να διευρύνουν την πρόσβαση των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των πολύτεκνων νοικοκυριών.

Με το νέο πλαίσιο, περισσότερες οικογένειες αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση για τα παιδιά τους μέσω του προγράμματος voucher.