Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα voucher παιδικών σταθμών 2026-2027 - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Ξεκίνησε από σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγησηvoucher που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η βασική αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς πλέον τα voucher για βρέφη, νήπια και παιδιά θα χορηγούνται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων voucher προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ειδικής στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών.

Για τα voucher που καλύπτονται από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Η δράση αφορά τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων, καθώς και νηπίων με αναπηρία, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα, καλύπτει παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.