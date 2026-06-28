Υπογραφή μνημονίων ελληνικών εταιριών για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Νέο κεφάλαιο στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ουκρανίας ανοίγει η υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naftogaz, με στόχο την υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, στο Γκντανσκ της Πολωνίας, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συνεργασία σε ενέργεια, φυσικό αέριο και ΑΠΕ

Το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της TERNA SA και της Naftogaz και αφορά την ανάπτυξη έργων φυσικού αερίου, αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Οδησσού. Το δεύτερο μνημόνιο υπεγράφη ανάμεσα στη DP PUMPS GROUP και τη Naftogaz και προβλέπει συνεργασία για έργα υποδομών ύδατος, συστημάτων άντλησης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι δύο συμφωνίες αποτελούν συνέχεια των Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας που είχαν υπογραφεί στις 30 Μαρτίου 2026 στο Κίεβο, κατά την επίσκεψη του Χάρη Θεοχάρη ως επικεφαλής ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της διμερούς συνεργασίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα έργα αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου.

Τα μνημόνια υπέγραψαν, από ελληνικής πλευράς, ο εκτελεστικός διευθυντής Διεθνών Αγορών της TERNA SA, Στάθης Νάτσης, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DP PUMPS GROUP, Γεώργιος Πολέμης. Εκ μέρους της Naftogaz υπέγραψε ο διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Oleksii Riabchyn.