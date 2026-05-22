Υποκλοπές: Με Βορίδη η «γραμμή» της ΝΔ για το μπλόκο στην εξεταστική

Με σηκωμένα τα μανίκια προσέρχονται στη σημερινή μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ύστερα από τη χθεσινή μαραθώνια αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , εν μέσω συγκρουσιακού κλίματος και με ανταλλαγή σκληρότατων προσωπικών χαρακτηρισμών, επίκειται και δεύτερο μπρα ντε φερ, αυτή τη φορά με επίκεντρο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει τη «γραμμή» της ΝΔ

Η κόντρα θα ξεσπάσει «με το καλημέρα» με αφορμή την ειλημμένη - όπως όλα δείχνουν - απόφαση της ΝΔ να απορρίψει την «πράσινη» πρόταση, επικαλούμενη ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», προκειμένου να ανέβει ο πήχης και να απαιτηθούν 151 και όχι 120 θετικές ψήφοι για την έγκρισή της.

Με την έναρξη της συνεδρίασης νωρίς το πρωί, η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει το λόγο και τότε θα αρχίσει το…ματς για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με τον Μάκη Βορίδη να είναι εκείνος που θα σύρει το κάρο της εκπροσώπησης της ΝΔ.

Ενδεικτικού του κλίματος είναι το χθεσινό σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη πως... ανυπομονεί για τη σημερινή παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, «όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του Predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις».



Εφόσον επικρατήσει η άποψη της πλειοψηφίας, το ενδεχόμενο ομαδικής αποχώρησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ανοιχτό, ενώ στο τραπέζι παραμένουν και τα κορυφαία κοινοβουλευτικά όπλα, όπως η κατάθεση πρόταση δυσπιστίας.