ΠΑΣΟΚ: Τι θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την πρόταση δυσπιστίας

Η οξύτατη μετωπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ φαίνεται ότι δεν έχει γυρισμό και μέχρι τις εκλογές, είτε προκηρυχθούν για την άνοιξη του 2027 είτε για το φθινόπωρο του 2026, τα ντεσιμπέλ της έντασης θα ακούγονται στη διαπασών.

Ωστόσο, όπως καλά πληροφορείται ο FLASH, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί η (αναπόφευκτα) σκληρή αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ να εξαντλείται στην εύλογη, όπως θεωρεί, καταγγελία των κυβερνητικών πρακτικών, αλλά να επιμερίζεται και σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

Ο κίνδυνος για τους «μετριοπαθείς»

Αυτή η λεπτή ισορροπία μεταξύ σκληρού ροκ και προγραμματικού λόγου αποτελεί ένα ζήτημα προβληματισμού για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναζητά τις σωστές αναλογίες, ώστε να μην χάνονται τα μηνύματα που θέλει να περάσει το κόμμα του μέσα στη βοή των κοκορομαχιών και το σημαντικότερο να μην πρέπει να απολογείται στα κυβερνητικά στελέχη ότι από «θεσμικός παίκτης» εξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή».

Άλλωστε, το ακροατήριο που διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει από τη ΝΔ, των μετριοπαθών κεντρώων ψηφοφόρων, είναι αποδεδειγμένο ότι ναι μεν έχει υψηλό ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, πλην όμως αποστρέφεται μια πολιτική διαδικασία που παραπέμπει σε γήπεδο ή ακόμη χειρότερα σε αρένα. Βέβαια, για το τελευταίο, στην Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι ο «βούρκος» δεν αποτελεί δική τους επιλογή, αλλά συνειδητή στρατηγική του μεγάρου Μαξίμου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει στους συνομιλητές του και με τον τρόπο αυτό απαντά στους επικριτές του, υποστηρίζοντας ότι στη θεσμική εκτροπή που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μαξίμου δεν θα μπορούσε να μένει σιωπηλός και ευγενής στις αντιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην κοινωνική ατζέντα με δράσεις που ακουμπούν σε φλέγοντα ζητήματα που «καίνε» τους πολίτες, όπως πχ συνέβη με την πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος ή τις προτάσεις για τις τράπεζες, καθώς και την καμπάνια για το κυκλοφοριακό προ μερικών μηνών που εκ των υστέρων εκτιμήθηκε ότι είχε θετικό αντίκτυπο.

Τι θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την πρόταση δυσπιστίας

Σε ό,τι αφορά την πολυσυζητημένη πρόταση δυσπιστίας, ενημερωμένες πηγές σημείωναν ότι το επίμαχο «υπέρτατο» κοινοβουλευτικό όπλο θα αξιοποιηθεί όταν κριθεί ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Κι ως φαίνεται, για διάφορους λόγους, η ηγεσία πιστεύει ότι αυτή δεν έχει έρθει ακόμη.

Μια αφορμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε θρυαλλίδα εξελίξεων προς την κατεύθυνση της κατάθεσης του σχετικού αιτήματος θα ήταν η απόπειρα της κυβέρνησης να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, προκειμένου ο πρωτοδίκως καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές να πέσει στα μαλακά στο Εφετείο και να μη χρειαστεί να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους αγώνα, στην Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να αναδεικνύουν την παραμικρή ενδοκυβερνητική παραφωνία και η αναφορά του Νίκου Δένδια ότι δεν πίστεψε ουδέποτε στο αφήγημα των «ήρεμων νερών» δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτη. Στο ΠΑΣΟΚ είδαν «μεγαλοπρεπές άδειασμα» του πρωθυπουργού από τον υπουργό Άμυνας και απουσία εθνικής στρατηγικής.

Τέλος, στο σκέλος που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό στην ευρύτερη Κεντροαριστερά μετά και τον δρομολογούμενο ερχομό του κόμματος Τσίπρα, το τρίτο κύμα της διεύρυνσης που έγινε χθες γνωστό έδωσε ένα σαφές στίγμα αμφίπλευρου ανοίγματος στον χώρο από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.

Η παρουσία στη σχετική λίστα των 29 στελεχών πρώην βουλευτών του ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη αλλά και πρώην βουλευτών και στελεχών του Ποταμιού του Σταύρου Θεοδωράκη καταμαρτυρούν ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αλιεύσει σε αντιπαραθετικές μεταξύ τους δεξαμενές, ενώ αποκαλυπτικά ήταν και τα λόγια του επικεφαλής της Επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη ότι «το χρέος μας απέναντι στην ιστορία και τη διαδρομή μας, επιβάλλει να έχουμε ανοιχτές θύρες για κάθε στέλεχος και για κάθε πολίτη και και μόνο γι΄ αυτό εξυπακούεται ότι δεν μας περισσεύει κανείς».