Λήξη συναγερμού στα Πετράλωνα - Ύποπτα αντικείμενα βρέθηκαν σε περίφραξη κτιρίου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίτερα το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), λόγω ύποπτων αντικειμένων που εντοπίστηκαν στη συμβολή Πειραιώς και Αλκίφρονος στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας κάλεσε στο 100 και δήλωσε ότι στο ανωτέρω σημείο βρίσκονται ακουμπισμένα σε εξωτερική περίφραξη δύο βαλιτσάκια -τύπου χαρτοφύλακα- τα οποία κρίνει ύποπτα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών του ΤΕΕΜ. Κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ προκειμένου να συνδράμει κατά τον έλεγχο των υπόπτων αντικειμένων. Επιπλέον, ενημερώθηκε υπεύθυνος της υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο, ώστε να δώσει εντολή στους εργαζόμενους να απομακρυνθούν από γραφεία που βρίσκονται πλησίον τζαμιών για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο είχε προγραμματιστεί να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.

Η ΕΛΑΣ έχει επιβάλει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος από το ύψος της οδού Αλκμήνης.