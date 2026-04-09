Υπόθεση Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου η δευτεροβάθμια δίκη των επιχειρηματιών για τις υποκλοπές

Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 ξεκινά ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών που πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Το Εφετείο καλείται να εκδικάσει την έφεση των τεσσάρων κατηγορουμένων, των οποίων οι εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση. Στα τέλη Φεβρουαρίου, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τους είχε επιβάλει 126 έτη και οκτώ μήνες φυλάκισης στον καθένα, με εκτιτέα τα οκτώ έτη.

Η απόφαση του δικαστηρίου έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι, αν η πρωτόδικη καταδίκη επικυρωθεί στο Εφετείο, οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένα ζευγάρι αλλοδαπών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εκτέλεση της ποινής τους.

Το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη πολυήμερη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είχε ήδη ζητήσει νέες έρευνες, κυρίως για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται αδίκημα κατασκοπείας.

Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα για κατασκοπεία, θα διερευνηθεί και ο ρόλος εννέα συνεργατών των επιχειρηματιών, στελεχών των εμπλεκόμενων εταιρειών, ως πιθανοί συνεργοί. Επιπλέον, θα εξεταστούν δύο ακόμη αδικήματα που σχετίζονται με τις καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Η προκαταρκτική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς έχει ξεκινήσει ο χρόνος παραγραφής, λόγω παρέλευσης πενταετίας. Συνήγοροι της κατηγορίας επισημαίνουν ότι κάθε μέρα που περνά παραγράφεται και μία νέα πράξη επιμόλυνσης ή απόπειρας επιμόλυνσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

