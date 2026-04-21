Υψηλή χοληστερίνη: Νέα μέθοδος υπόσχεται οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος

Ερευνητές από το Medical University of South Carolina προτείνουν ότι, αντί να προσπαθούμε απλώς να «καθαρίσουμε» το αίμα από τη χοληστερόλη, ίσως είναι πιο αποτελεσματικό να μειώσουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα σωματίδια που τη μεταφέρουν. Η ιδέα αυτή ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο θεραπείας.

Η γενετική βάση της «κακής» χοληστερόλης

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια κληρονομική πάθηση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απομακρύνει την LDL χοληστερόλη, γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ειδικοί υποδοχείς στο ήπαρ αναλαμβάνουν να «αιχμαλωτίσουν» την LDL από την κυκλοφορία του αίματος και να τη διασπάσουν. Όταν όμως υπάρχει μετάλλαξη στο γονίδιο LDLR, αυτή η διαδικασία αποδυναμώνεται ή δεν λειτουργεί καθόλου, με αποτέλεσμα η χοληστερόλη να συσσωρεύεται σιωπηλά για χρόνια.

Το πρόβλημα είναι ότι η συσσώρευση αυτή δεν δίνει άμεσα συμπτώματα. Πολλοί άνθρωποι ζουν για δεκαετίες χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν τη διαταραχή, μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως ένα έμφραγμα. Η πάθηση δεν είναι σπάνια· εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου έναν στους 200 ανθρώπους παγκοσμίως, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο συχνές κληρονομικές διαταραχές.

Γιατί οι υπάρχουσες θεραπείες δεν αρκούν

Μέχρι σήμερα, η βασική θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις στατίνες, φάρμακα που ενισχύουν τη λειτουργία των υποδοχέων LDL ώστε να απομακρύνουν περισσότερη χοληστερόλη από το αίμα. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει περιορισμούς. Σε άτομα με σοβαρές γενετικές βλάβες στους υποδοχείς, τα φάρμακα αυτά συχνά δεν έχουν σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να σκεφτούν διαφορετικά: αντί να προσπαθούν να βελτιώσουν την απομάκρυνση της χοληστερόλης, να μειώσουν την ίδια την παραγωγή της.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας προσέγγισης βρίσκεται μια πρωτεΐνη με την ονομασία απολιποπρωτεΐνη Β, ή apoB. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο των σωματιδίων LDL. Χωρίς αυτήν, η «κακή» χοληστερόλη δεν μπορεί να σχηματιστεί και να κυκλοφορήσει στο αίμα. Έτσι, η στόχευση της apoB δεν επιχειρεί να καθαρίσει το σύστημα, αλλά να περιορίσει τη δημιουργία του προβλήματος.

Για να δοκιμάσουν αυτή την ιδέα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προηγμένη τεχνολογία βασισμένη σε βλαστοκύτταρα. Συγκεκριμένα, μετέτρεψαν ανθρώπινα κύτταρα σε επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα έκαναν να συμπεριφέρονται σαν ηπατικά κύτταρα στο εργαστήριο. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν ένα μοντέλο που μιμείται με μεγάλη ακρίβεια τον ανθρώπινο μεταβολισμό της χοληστερόλης.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες εξέτασαν μια τεράστια «βιβλιοθήκη» περίπου 130.000 χημικών ενώσεων, αναζητώντας ουσίες που θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγή της apoB. Ορισμένες από αυτές έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, μειώνοντας όχι μόνο την apoB αλλά και τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων μέσα στα κύτταρα. Ωστόσο, όταν οι ίδιες ενώσεις δοκιμάστηκαν σε ποντίκια, τα αποτελέσματα δεν ήταν εξίσου ισχυρά, καθώς ο μεταβολισμός των τρωκτικών διαφέρει σημαντικά από τον ανθρώπινο.

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν «ανθρωποποιημένα» ποντίκια, τα οποία φέρουν ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα. Σε αυτά τα μοντέλα, οι ενώσεις λειτούργησαν όπως αναμενόταν, μειώνοντας τα επίπεδα λιπιδίων με τρόπο που προσομοιάζει περισσότερο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Αυτό θεωρείται κρίσιμο βήμα, καθώς δείχνει ότι τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταφραστούν σε πραγματικές θεραπείες.

Το μέλλον της εξατομικευμένης θεραπείας

Η σημασία αυτής της προσέγγισης δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη πάθηση. Αν επιβεβαιωθεί σε ανθρώπινες μελέτες, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα φάρμακα για τη χοληστερόλη συνολικά. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην ενίσχυση της απομάκρυνσης, οι θεραπείες του μέλλοντος ίσως στοχεύουν ταυτόχρονα και στη μείωση της παραγωγής των λιποπρωτεϊνών.

Παρότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατανόηση του μεταβολισμού γίνεται ολοένα και πιο ακριβής. Οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να αποκωδικοποιήσουν τον ακριβή μηχανισμό δράσης των ενώσεων και να αξιολογήσουν την ασφάλειά τους σε βάθος χρόνου. Αν επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που σήμερα έχουν περιορισμένες λύσεις.