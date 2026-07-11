Ζερόμ Καλούτα: «Μιλάω τις δύο γλώσσες από το Κονγκό, Λιγκάλα και Σουαχίλι»

Ο Ζερόμ Καλούτα ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα και αποκάλυψε πως γνωρίζει να μιλάει πέντε γλώσσες για να μπορεί να συνεννοείται με όλους τους ανθρώπους του κύκλου του. «Έχοντας γεννηθεί εδώ, εξακολουθώ να μην έχω πάει στο Κόνγκο! Αν έπαιζε η Ελλάδα με το Κονγκό μπάλα, θα ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία, σίγουρα θα είμαι με αυτόν που θα κερδίσει, σίγουρα θα στεναχωρηθώ για αυτόν που θα χάσει και θα είμαι και με τους δύο.

Κενό δεν είχα ποτέ ως προς την καταγωγή μου. Έξω από το σπίτι, πήγαινα στο σχολείο, είχα τους φίλους μου, με τους οποίους παίζαμε μπάλα, παίζαμε μπάσκετ, πήγαινα στο ωδείο. Μέσα στο σπίτι, είχαμε τις επισκέψεις στα πάρτι, τις επισκέψεις που κάναμε εμείς, την κοινότητα του Ζαΐρ τότε, που βρισκόμασταν τρεις, τέσσερις φορές τον χρόνο. Το έχω ζήσει αυτό, το έχω βιώσει στο πετσί μου, μιλάω τις δύο γλώσσες από το Κονγκό, Λιγκάλα και Σουαχίλι και γαλλικά, γιατί είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας, αγγλικά και ελληνικά. Με τον καθέναν επικοινωνώ διαφορετικά. Υπάρχουν αυτοί που μιλάνε Λιγκάλα, άλλοι μιλάνε Σουαχίλι, άλλοι μιλάνε και τα δύο, άλλοι δεν μιλάνε τίποτα από αυτά, μιλάνε μόνο γαλλικά».