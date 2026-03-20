25η Μαρτίου: Οι ώρες επίσκεψης σε πολεμικά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά

Από το Σάββατο 21 έως την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25η Μαρτίου 1821, η Φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το Υποβρύχιο ΠΙΠΙΝΟΣ και το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων ΔΑΝΙΟΛΟΣ θα καταπλεύσουν στον λιμένα του Πειραιά (Ο.Λ.Π.), προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία επίσκεψης στο κοινό.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και δυνατοτήτων αυτών.



Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:



Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από 14:00 έως 19:00.



Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, από 09:00 έως 19:00.



Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, από 09:00 έως 19:00.



Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, από 09:00 έως 19:00.



Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, από 09:00 έως 19:00.