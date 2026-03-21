Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία την Τρίτη και την Τετάρτη λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου.

Η μαθητική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου και η στρατιωτική θα ακολουθήσει την 25η Μαρτίου με αρκετούς δρόμους της πρωτεύουσας να κλείνουν από νωρίς το πρωί.

Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τους οδηγούς ώστε να διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία τις ώρες των επετειακών εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν από τη Δευτέρα

Από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων την Τετάρτη, θα ισχύουν αυστηροί περιορισμοί σε οδούς γύρω από το κέντρο, όπως η Αχιλλέως, η Λένορμαν, η Κολοκυνθούς, η Βούρβαχη και άλλες.

Από τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου θα εφαρμοστεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες της Αθήνας, ενώ η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύονται από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Οι κλειστοί δρόμοι περιλαμβάνουν τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας σε όλο της το μήκος και τα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας (στο τμήμα μεταξύ Σέκερη και Βασ. Αμαλίας, ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος), τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, την Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και άλλες κεντρικές οδούς.

Επιπλέον, από τις 06:00 της Τετάρτης θα κλείσουν οι Λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πλατεία Ομονοίας, η Πειραιώς, η Αθηνάς, η Ακαδημίας, καθώς και πολλοί άλλοι δρόμοι και πλατείες στο κέντρο της Αθήνας.

Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς τόσο την Τρίτη (από τις 16:00 έως 21:00) όσο και την Τετάρτη (από τις 15:00 έως 21:00) με στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο.