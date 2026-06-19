67o Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Έναρξη καταθέσεων ελληνικών ταινιών

Ξεκίνησε η κατάθεση ελληνικών ταινιών για το 67o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Το Φεστιβάλ στηρίζει σταθερά και διαχρονικά το ελληνικό σινεμά, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, βραβεία και ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την προώθησή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία για την κατάθεση αιτήσεων για το 67o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.