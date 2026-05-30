7 άγραφοι κανόνες που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς στο εστιατόριο

Είτε πρόκειται για ένα φλογερό πρώτο ραντεβού, μια μεσημεριανή συγκέντρωση με συναδέλφους ή ένα επίσημο δείπνο, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες που ακόμη και στα εστιατόρια δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς.

Η εθιμοτυπία, όσο παλιομοδίτικη ή αυστηρή κι αν φαντάζει σε κάποιους, δεν είναι τίποτε άλλο από η τέχνη του σεβασμού και της που επιδεικνύουμε στους συνδαιτημόνες μας. Το savoir vivre, όπως είναι γενικότερα γνωστό, αυτή η αβίαστη κομψότητα στους τρόπους και στη συμπεριφορά δεν μετριέται από το πόσο «σωστά» κρατά κανείς τα μαχαιροπίρουνα, αλλά από τη λεπτότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τον χώρο, την περίσταση και τους ανθρώπους γύρω του.

Οι μικρές κινήσεις, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την πετσέτα μας, το αν αφήνουμε το κινητό στην άκρη, ο τρόπος που απευθυνόμαστε στο προσωπικό ή που σεβόμαστε τον ρυθμό της παρέας λειτουργούν ως σιωπηλές ενδείξεις ευρύτερης παιδείας. Δεν πρόκειται για επίδειξη καλών τρόπων, αλλά για την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ευγένεια είναι, πάνω απ’ όλα, μια μορφή φροντίδας προς τους άλλους.

Πού ακουμπούν τα χέρια; Τι γίνεται με την πετσέτα όταν σηκώνεστε από το τραπέζι; Οι παρακάτω οκτώ άγραφοι κανόνες θα σας βοηθήσουν να κινηθείτε με άνεση σε κάθε γαστρονομική περίσταση.

Πού βάζω το κινητό μου;

Εδώ μιλάμε για κάτι αδιαπραγμάτευτο. Καταρχάς, το κινητό πρέπει να βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία ώστε να μην προκαλέσει παρεμβολές στη ροή του γεύματος ή της συζήτησης. Όμως η ευγένεια δεν σταματά εκεί: δεν αρκεί να χαμηλώσετε τον ήχο και να το αφήσετε δίπλα στο ποτήρι σας. Το τηλέφωνο, όπως και κάθε αντικείμενο που δεν σχετίζεται με το γεύμα, καλό είναι να παραμένει στην τσάντα ή στην τσέπη σας.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγετε τον συνεχή έλεγχο ειδοποιήσεων. Αν είναι απαραίτητο να δείτε κάτι, κάντε το διακριτικά όταν απομακρυνθείτε, για παράδειγμα πηγαίνοντας προς την τουαλέτα. Φυσικά, υπάρχουν εξαιρέσεις όπου εκεί αρκεί να χειριστείτε την κατάσταση με διακριτικότητα.

Η πετσέτα στα πόδια και όχι στο τραπέζι

Αφού καθίσετε, πάρτε την πετσέτα (συνήθως υφασμάτινη) και τοποθετήστε την ανοιχτή στα πόδια σας. Πρόκειται για έναν από τους βασικότερους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι. Το σωστό timing, ωστόσο, έχει τη σημασία του: η διαδικασία θα πρέπει να γίνει αφού έχουν καθίσει όλοι.

Αν χρειαστεί να σηκωθείτε κατά τη διάρκεια του γεύματος, μην την ακουμπήσετε στο πιάτο ούτε πίσω / πάνω στην καρέκλα. Η σωστή κίνηση είναι να την αφήσετε χαλαρά στα αριστερά του πιάτου σας. Έτσι αποφεύγονται τόσο οι λεκέδες όσο και η αίσθηση ακαταστασίας.

Αφήστε πρώτα να παραγγείλει εκείνος που προσκαλεί

Όταν κάποιος άλλος αναλαμβάνει τον λογαριασμό, είναι απολύτως φυσικό να αναρωτιέστε ποια είναι τα άτυπα όρια. Ο πιο κομψός τρόπος να κινηθείτε είναι να αφήσετε πρώτα τον οικοδεσπότη να παραγγείλει. Αυτό θα σας δώσει μια αίσθηση του ύφους του γεύματος αλλά και του budget που έχει στο μυαλό του.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν ο οικοδεσπότης δείχνει γενναιόδωρος, αποφεύγετε να επιλέξετε το ακριβότερο πιάτο του καταλόγου. Η διακριτικότητα είναι πάντοτε πιο εντυπωσιακή από την υπερβολή.

Οι αγκώνες στο τραπέζι δεν είναι πια… κοινωνικό έγκλημα

Αν μεγαλώσατε ακούγοντας διαρκώς το «βγάλε τους αγκώνες από το τραπέζι», τα νέα είναι μάλλον ανακουφιστικά. Οι σύγχρονοι κανόνες εθιμοτυπίας έχουν γίνει αισθητά πιο χαλαροί. Παρότι θεωρείται ακόμη κομψό να αποφεύγονται οι αγκώνες όσο τρώτε, πλέον δεν θεωρούνται πλέον faux pas.

Στην πραγματικότητα, ο αρχικός κανόνας είχε περισσότερο πρακτική παρά κοινωνική βάση: στόχος ήταν να μην σκύβουμε πάνω από το πιάτο. Σήμερα, αρκεί να διατηρείτε μια όμορφη στάση σώματος και μια αίσθηση μέτρου.

Μασάμε με κλειστό στόμα, πάντα

«Όταν τρώμε δεν μιλάμε» και φυσικά το τελευταίο δεν το κάνουμε με γεμάτο στόμα! Ο συγκεκριμένος κανόνας παραμένει απαράβατος όσα χρόνια και να περάσουν: κανείς στο τραπέζι δεν πρέπει να βλέπει το φαγητό να ανακατεύεται μέσα στο στόμα σας.

Αποφύγετε να μιλάτε ενώ μασάτε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας να ολοκληρώσει τη μπουκιά πριν συνεχίσετε τη συζήτηση.

Ναι, το φιλοδώρημα είναι απαραίτητο

Εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική που να το απαγορεύει, το φιλοδώρημα αποτελεί βασικό στοιχείο σωστής συμπεριφοράς.

Το σύνηθες ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15% του συνόλου του λογαριασμού, ενώ πολλοί επιλέγουν σταθερά το 20% ως ένδειξη καλής εξυπηρέτησης. Είναι μια μικρή κίνηση που δείχνει εκτίμηση τόσο προς τον σερβιτόρο όσο και προς ολόκληρη την ομάδα του εστιατορίου.

Μην καθυστερείτε να σηκωθείτε μετά το τέλος του γεύματος

Όσο ευχάριστη κι αν είναι η παρέα, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλαυση και στην κατάχρηση της φιλοξενίας του εστιατορίου. Αν έχετε ολοκληρώσει το γεύμα σας και ο χώρος είναι γεμάτος ή υπάρχουν κρατήσεις σε αναμονή, είναι ευγενικό να αποχωρήσετε χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις.

Αν, αντίθετα, το εστιατόριο είναι χαλαρό και θέλετε να συνεχίσετε τη βραδιά, η σωστή κίνηση είναι να παραγγείλετε κάτι ακόμη (ένα επιδόρπιο, ένα cocktail ή έναν τελευταίο καφέ). Δείχνει ότι σέβεστε τον χώρο που συνεχίζετε να καταλαμβάνετε και συμβάλλετε στη ροή της επιχείρησης.

