Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι πολίτες βρίσκουν διαφορετικούς λόγους να νιώθουν περήφανοι για την πατρίδα τους. Αυτό που κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον το «μωσαϊκό» της Γηραιάς Ηπείρου είναι η ποικιλία που μπορεί να εντοπίσει κανείς σε μια τεράστια έκταση γης. Άλλοι νιώθουν πιο δεμένοι με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τους, άλλοι με τις κοινωνικές αξίες και άλλοι με τις γεύσεις και τις παραδόσεις με τις οποίες μεγάλωσαν.

Κάτοικοι από 25 χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν σε μια έρευνα που διεξήγαγε το περασμένο διάστημα η εταιρεία Pew Research Centre. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενδιαφέροντα καθώς καμία από την απαντήσεις που δόθηκαν δεν είχε μια κοινή συνιστώσα που να αποδεικνύει ότι ενώνει όλους τους Ευρωπαίους. Αντίθετα, κάθε λαός φαίνεται να κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και να αντλεί υπερηφάνεια από διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας και της ιστορίας του.

Venus Major/Unsplash

Ποιους δένουν οι τέχνες, ο πολιτισμός και οι αξίες

Για αρκετούς πολίτες, ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός κράτους με τους Ιταλούς να ξεχωρίζουν. Ειδικότερα, τέσσερις στους 10 δηλώνουν υπερήφανοι για την τεράστια πολιτιστική τους κληρονομιά, από την Αναγέννηση και τη σπουδαία τέχνη μέχρι την αρχιτεκτονική που κάνει τις πόλεις τους να μοιάζουν με υπαίθρια μουσεία.

Ανάλογη εικόνα συναντά κανείς και στη Γαλλία, όπου πολλοί άνθρωποι εκφράζουν υπερηφάνεια για τις τέχνες, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα της χώρας τους. Θαυμάζουν ιδιαίτερα την τεχνογνωσία και το μεράκι των καλλιτεχνών και των τεχνιτών τους, φέρνοντας ως παράδειγμα ακόμη και την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων.

Παράλληλα, οι Γάλλοι νιώθουν έντονα δεμένοι με τη γαστρονομία τους αφού το καλό φαγητό, το κρασί και τα τυριά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας τους.

Πέρα όμως από την τέχνη και το φαγητό, στέκονται και στις αξίες που πρεσβεύει η χώρας τους. Το σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» εξακολουθεί να εκφράζει σημαντικό μέρος της γαλλικής ταυτότητας, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι η ελευθερία έκφρασης, ακόμη και η δυνατότητα να διαμαρτύρονται ανοιχτά, είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας τους.

Πηγή: Pewresearch.org

Ποιους δένουν η ιστορία και οι ανθρώπινες σχέσεις

Από την άλλη, οι Έλληνες που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι στοιχείο που τους κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους σε σχέση με τις άλλες χώρες συνδέεται κυρίως με τη μακρά ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Πολλοί αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα, στους φιλοσόφους και στα επιτεύγματα των προγόνων τους, θεωρώντας πως η ιστορική κληρονομιά της χώρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Παράλληλα, αρκετοί νιώθουν περήφανοι και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό, τον οποίο χαρακτηρίζουν φιλόξενο, ζεστό και ανθρώπινο.

Τα ίδια συναισθήματα όμως νιώθουν έντονα και οι Ισπανοί οι οποίοι στέκονται περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών αλλά και για τη φιλοξενία και την εργατικότητα, χαρακτηριστικό που υπερθεματίζουν για την κοινωνία τους.

Στην Ουγγαρία, ωστόσο, τα συναισθήματα εμφανίζονται πιο μοιρασμένα καθώς ενώ δηλώνουν υπερήφανοι για την ιστορία και τον λαό τους, δεν αισθάνονται το ίδιο για το πολιτικός τους σύστημα (η έρευνα πραγματοποιήθηκε ενώ ο Όρμπαν βρισκόταν ακόμη στην εξουσία).

Αν πάμε λίγο πιο βόρεια, οι Πολωνοί αναγνωρίζουν την ιστορική πορεία του κράτους και ιδιαίτερα με τους αγώνες για ανεξαρτησία. Παράλληλα, στέκονται και στον χαρακτήρα των συμπολιτών τους, δίνοντας έμφαση στην εργατικότητα, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά.

Marius Serban/Unsplash

Ποιοι εμπιστεύονται μια ισχυρή οικονομία και πολιτική

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η εθνική υπερηφάνεια δεν συνδέεται μόνο με την ιστορία ή τον πολιτισμό αλλά και με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία εν συνόλω. Αυτό διαφαίνεται ιδιαίτερα στις χώρες του βορρά όπως η Σουηδία και η Γερμανία.

Ειδικότερα, στη Σουηδία, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες θεωρούν πως η σωστή λειτουργία του κράτους είναι ο βασικότερος λόγος υπερηφάνειας για τη χώρα τους. Αντίστοιχα, στη Γερμανία αρκετοί πολίτες εκφράζουν εμπιστοσύνη στη δημοκρατία τους, πιστεύοντας ότι αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και οργανωμένα συστήματα διακυβέρνησης.

Παράλληλα, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ολλανδία, πολλοί άνθρωποι νιώθουν περήφανοι για την οικονομία και τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας τους. Η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι υποδομές θεωρούνται σημαντικά στοιχεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.