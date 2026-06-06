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Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε Γερμανός καταναλώνει περίπου 130 μπάλες παγωτού. Αν το μοιράσουμε σε όλη τη σεζόν, αυτό σημαίνει τουλάχιστον μία μπάλα την ημέρα. Αυτός είναι ο αριθμός που υπολόγισε η Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής Βιομηχανίας Ζαχαροπλαστικής για το 2024.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, με κατανάλωση οκτώ λίτρων παγωτού ετησίως, δεν βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα. Οι πωλήσεις παγωτού ανά κάτοικο στην Πολωνία λέγεται ότι είναι σχεδόν διπλάσιες, στα 16 κιλά, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας πληροφοριών του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου από το 2021.

Μετά την Πολωνία, η Σουηδία έχει κατά κεφαλήν πωλήσεις 10,87 κιλών παγωτού. Στην Ισπανία, καταναλώνονται 9,65 κιλά ανά άτομο ετησίως. Ακολουθούν η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και στη συνέχεια η Γερμανία. Η Αυστρία και η Ελβετία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Jojo Yuen (sharemyfoodd)/Unsplash

Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού στην Ευρώπη

Για πολύ καιρό, η βανίλια ήταν η πιο δημοφιλής γεύση παγωτού σε πολλές χώρες, αλλά όλο και περισσότερες νέες δημιουργίες και πρωτότυπες ποικιλίες παραγκωνίζουν τα κλασικά. Η τάση της σοκολάτας του Ντουμπάι πιθανώς συνέβαλε επίσης στο να γίνει το φιστίκι, σε κάθε μορφή του, πιο δημοφιλές.



Μια λίστα που καταρτίστηκε το 2021 από την επαγγελματική ένωση Uniteis, την ένωση των Ιταλών παγωτοποιών, έδειξε ότι οι κλασικές γεύσεις, ειδικότερα, διατηρούσαν τη θέση τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, η βανίλια ήταν η πιο δημοφιλής γεύση, ακολουθούμενη από τη σοκολάτα, τη στρατσιατέλα, τη φράουλα, το φουντούκι, το γιαούρτι, το φιστίκι, το λεμόνι και την αλατισμένη καραμέλα.



Αυτή η κατάταξη βασίστηκε στις πρώτες έξι εβδομάδες πωλήσεων παγωτού που ανέφεραν τα μέλη της ένωσης. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσφατη κατάταξη, όπως δήλωσε η Uniteis στο Euronews. Το αν θα καταρτιστεί νέος πίνακας κατάταξης το 2026 είναι ακόμα υπό συζήτηση.



Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Premier Inn διεξήγαγε μια πολύ ευρύτερη έρευνα το 2024, αξιολογώντας δεδομένα αναζήτησης στο Google για 80 διαφορετικές γεύσεις παγωτού παγκοσμίως, προκειμένου να προσδιορίσει την αγαπημένη γεύση κάθε χώρας. Διαπίστωσαν ότι το φιστίκι και το πεπόνι, ειδικότερα, έχουν γίνει δημοφιλή παράλληλα με τις τρεις κλασικές γεύσεις βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.



Ωστόσο, η ανάλυση αυτή έχει δεχτεί και κριτική. Οι αναζητήσεις στο Google δεν αντανακλούν απαραίτητα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η έρευνα της ξενοδοχειακής αλυσίδας έγινε viral στην διαδικτυακή πλατφόρμα Reddit. Πολλοί χρήστες εκεί υποστήριξαν ότι οι γεύσεις παγωτού που ακούγονται περίπλοκες είναι πιο πιθανό να αναζητηθούν στο Google από ό,τι οι ποικιλίες που όλοι γνωρίζουν ήδη.

World Bank/Simple Maps/Premier Inn

Οκτώ λίτρα παγωτού ανά άτομο

Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανών Κατασκευαστών Παγωτού Επωνυμίας για το 2024, κάθε Γερμανός καταναλώνει περίπου οκτώ λίτρα παγωτού ετησίως. Η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο για περίπου μια δεκαετία· η ένωση κάνει λόγο για «σταθερά υψηλό επίπεδο».



Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Γερμανός καταναλώνει περίπου 115 έως 160 μπάλες παγωτού (με όγκο περίπου 50 έως 70 χιλιοστόλιτρα ανά μπάλα). Συνολικά, το 2024 πωλήθηκαν 540,8 εκατομμύρια λίτρα παγωτού στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Γερμανικής Βιομηχανίας Ζαχαρωδών (BDSI). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, αλλά και εστιατόρια, περίπτερα, αθλητικούς χώρους και πρατήρια βενζίνης.



Η καθημερινή ζωή δείχνει επίσης σαφώς μια συγκεκριμένη τάση: το μεγαλύτερο μέρος του παγωτού αγοράζεται σε σούπερ μάρκετ και όχι από το ταμείο ενός παγωτατζίδικου. Περίπου το ένα πέμπτο του όγκου προέρχεται από παγωτατζίδικα· το υπόλοιπο παράγεται βιομηχανικά και πωλείται σε συσκευασίες για οικιακή χρήση, παγωτά σε ξυλάκι, χωνάκια και σάντουιτς παγωτού.

Σε μια ανάλυση του BDSI με βάση δεδομένα της NielsenIQ από το 2021, η βανίλια παρέμεινε η νικήτρια. Η βανίλια βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πιο δημοφιλών γεύσεων παγωτού, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του BDSI, Constanze Wulff, στο Euronews. Γεύσεις όπως η σοκολάτα, η φράουλα, το γιαούρτι, η στρατσιατέλα και το λεμόνι κατατάσσονται επίσης παραδοσιακά μεταξύ των κλασικών με υψηλή δημοτικότητα στους καταναλωτές, ειδικά όταν πρόκειται για παγωτό σε συσκευασίες για το σπίτι.



Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης παγωτού εξακολουθεί να γίνεται στο σπίτι. Το 2024, πωλήθηκαν 252,3 εκατομμύρια λίτρα σε συσκευασίες πολλαπλών τεμαχίων και 235,2 εκατομμύρια λίτρα σε συσκευασίες για το σπίτι και την οικογένεια. Σύμφωνα με την Eurostat και την Destatis, η Γερμανία, με περίπου 607 εκατομμύρια λίτρα, ήταν και πάλι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024.



Σύμφωνα με την Wulff, η γκάμα προϊόντων εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα μείγμα από δοκιμασμένα κλασικά και νέες ιδέες. Παράλληλα με τις παραδοσιακές γεύσεις, το 2025 υπήρξε ισχυρή ζήτηση για φρουτώδεις και βίγκαν ποικιλίες, σορμπέ, συνδυασμούς γιαουρτιού και κρέμας, καθώς και δημιουργίες με ξηρούς καρπούς και φιστίκι Αιγίνης.

Hanlin Sun/Unsplash

Το παγωτό στη Γερμανία παραμένει φθηνό για τα δεδομένα της ΕΕ

Αν και σε άλλες χώρες καταναλώνεται περισσότερο παγωτό, η Γερμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Κατά την παρουσίαση της γεύσης παγωτού της χρονιάς, ο πρόεδρος της Uniteis, Augusto De Pellegrin, ανέφερε ότι μια μερίδα παγωτού στη Γερμανία κοστίζει κατά μέσο όρο μεταξύ 1,80 και 2,50 ευρώ.

Στην Ισπανία και την Ιταλία, αντίθετα, το όριο των τριών ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί.



Ωστόσο, τα παγωτατζίδικα πλήττονται από τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2022, το παγωτό έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβό και στην Αυστρία, τη Δανία και τη Φινλανδία.