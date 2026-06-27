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Η νότια και η κεντρική Ευρώπη βιώνουν αυτή τη στιγμή τον πρώτο μεγάλο καύσωνα του 2026, καθώς ένας τεράστιος «θερμικός θόλος» ανεβάζει τις θερμοκρασίες έως και 15 °C πάνω από τα εποχιακά μέσα όρια.

Οι σφοδροί καύσωνες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις εξαντλητικές θερμοκρασίες. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν τη ζέστη με τον ίδιο τρόπο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το CNN, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιστορικά υψηλότερες. Ενώ σχεδόν το 90% των αμερικανικών σπιτιών διαθέτει κλιματισμό, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 20%.

Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο έντονους και παρατεταμένους καύσωνες, οι οποίοι εμφανίζονται όλο και νωρίτερα, ορισμένοι αναρωτιούνται γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται απρόθυμες να υιοθετήσουν τον κλιματισμό.

Reuters

Η παράδοση του κλιματισμού

Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιστορικά, δεν είχαν μεγάλη ανάγκη για ψύξη, ειδικά στο βορρά. Οι καύσωνες υπήρχαν πάντα, αλλά σπάνια έφταναν στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον τακτικά.



«Στην Ευρώπη… απλά δεν έχουμε την παράδοση του κλιματισμού… επειδή μέχρι σχετικά πρόσφατα, δεν αποτελούσε μείζονα ανάγκη», δήλωσε ο Μπράιαν Μάδεργουεϊ, επικεφαλής του Γραφείου Ενεργειακής Απόδοσης και Περιεκτικών Μεταβάσεων στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Αυτό σήμαινε ότι ο κλιματισμός θεωρείτο παραδοσιακά πολυτέλεια και όχι αναγκαιότητα, ειδικά καθώς η εγκατάσταση και η λειτουργία του μπορεί να είναι δαπανηρή. Το κόστος της ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υψηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ, ενώ τα εισοδήματα τείνουν να είναι χαμηλότερα.

Σπίτια από το 1900

Επίσης, είναι και θέμα αρχιτεκτονικής. Ορισμένα κτίρια στις θερμότερες χώρες της νότιας Ευρώπης κατασκευάστηκαν με γνώμονα την αντιμετώπιση της ζέστης. Διαθέτουν παχιά τοιχώματα, μικρά παράθυρα που εμποδίζουν τον ήλιο να εισχωρεί στο εσωτερικό και έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη ροή του αέρα. Αυτό έχει συμβάλει στο να παραμένουν πιο δροσερά και έχει μειώσει την αίσθηση της ανάγκης για τεχνητή ψύξη.



Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ωστόσο, τα σπίτια δεν έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη ζέστη.



«Δεν ήμασταν συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε πώς θα παραμείνουμε δροσεροί το καλοκαίρι. Πρόκειται πραγματικά για ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο», δήλωσε ο Μάδεργουεϊ.

Τα κτίρια στην ηπειρωτική Ευρώπη τείνουν να είναι παλαιότερα, χτισμένα πριν η τεχνολογία του κλιματισμού γίνει ευρέως διαδεδομένη. Στην Αγγλία, η οποία μόλις βίωσε τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, μία στις έξι κατοικίες χτίστηκε πριν από το 1900.



Μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εξοπλιστούν παλαιότερες κατοικίες με κεντρικά συστήματα ψύξης, πρόσθεσε ο ίδιος.



«Μερικές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σάλμον, διευθυντής της εταιρείας Air Conditioning Company με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.



«Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτουν συχνά αιτήσεις για εγκατάσταση κλιματιστικών “με βάση την αισθητική εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας συμπυκνωτή, ειδικά σε διατηρητέα κτίρια”», πρόσθεσε.

Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images/Ideal Image

Περιβαλλοντική επιβάρυνση

Υπάρχει επίσης και μια πολιτική πτυχή. Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να καταστεί «κλιματικά ουδέτερη» έως το 2050 και μια απότομη αύξηση των κλιματιστικών θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη των κλιματικών στόχων.



Τα κλιματιστικά δεν είναι μόνο μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, αλλά εκπέμπουν επίσης θερμότητα προς το εξωτερικό. Μια μελέτη που εξέτασε τη χρήση κλιματιστικών στο Παρίσι διαπίστωσε ότι αυτά μπορούν να αυξήσουν την εξωτερική θερμοκρασία κατά περίπου 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η επίδραση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις γενικά πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης.



Ορισμένες χώρες έχουν επιβάλει μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης κλιματιστικών. Το 2022, η Ισπανία θέσπισε κανόνες που ορίζουν ότι η θερμοκρασία των κλιματιστικών σε δημόσιους χώρους δεν πρέπει να ρυθμίζεται κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Το δίλημμα

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τα κλιματιστικά στην Ευρώπη αλλάζουν.



Η ήπειρος βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να υιοθετήσει τον ενεργοβόρο κλιματισμό, με τις αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις που αυτός συνεπάγεται ή να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει το ολοένα και πιο ζεστό μέλλον της.



«Τα σπίτια μας πρέπει να είναι ανθεκτικά όχι μόνο στο κρύο, αλλά και στην ολοένα και πιο αφόρητη ζέστη», δήλωσε η διευθύντρια του Συμβουλίου Πράσινης Δόμησης του Ηνωμένου Βασιλείου.



Υπάρχουν ήδη σαφή σημάδια ότι η χρήση αυξάνεται στην Ευρώπη, όπως και σε πολλά μέρη του κόσμου. Μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) διαπίστωσε ότι ο αριθμός των κλιματιστικών στην ΕΕ αναμένεται να ανέλθει στα 275 εκατομμύρια έως το 2050, υπερδιπλασιάζοντας το αντίστοιχο νούμερο του 2019.



Ο κ. Σάλμον της εταιρείας The Air Conditioning Company αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για κλιματιστικά. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι αιτήσεις από οικιακούς πελάτες έχουν υπερτριπλασιαστεί. Ειδικά αυτός ο καύσωνας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση στα ύψη… Οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν ζεσταίνονται υπερβολικά στις 3 το πρωί».

