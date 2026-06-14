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Πόλεις σε όλο τον κόσμο φυτεύουν περισσότερα δέντρα για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αστική ζέστη. Ωστόσο, η έρευνα επιστημόνων του τμήματος της Αστικής Φυτοκομίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, δείχνει ότι τα δέντρα από μόνα τους συχνά δεν αρκούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο λανθασμένος τύπος πρασίνου μπορεί ακόμη και να κάνει τα πράγματα χειρότερα, σημειώνει το The Conversation.



Οι επιστήμονες συνέκριναν μετρήσεις πεδίου από τη Μελβούρνη, το Μόναχο και το Χονγκ Κονγκ για να ελέγξουν πώς διαφορετικοί τύποι αστικής φύτευσης άλλαζαν τη θερμότητα που βιώνουν οι άνθρωποι σε εξωτερικούς χώρους.



Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πολυεπίπεδη βλάστηση – όπου τα δέντρα συνδυάζονται με θάμνους και φυτά εδαφοκάλυψης – συχνά δροσίζει τις πόλεις πιο αποτελεσματικά από τα δέντρα μόνα τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το τοπικό κλίμα και ο σχεδιασμός των δρόμων επηρεάζουν σημαντικά το κατά πόσο το πράσινο «λειτουργεί καλά».



Οι πόλεις γίνονται όλο και πιο ζεστές

Οι πόλεις παγιδεύουν τη θερμότητα. Οι δρόμοι, τα κτίρια και η άσφαλτος απορροφούν ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν σιγά-σιγά πίσω στην ατμόσφαιρα, ειδικά τη νύχτα.



Αυτό το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, κάνει τους καύσωνες πιο έντονους και πιο επικίνδυνους.

Τα δέντρα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις, επειδή παρέχουν σκιά και μειώνουν την ποσότητα θερμότητας που απορροφάται από τις γύρω επιφάνειες. Ωστόσο, η άνεση στον εξωτερικό χώρο δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του αέρα.



Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζέστη μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, της ανακλώμενης θερμότητας, της υγρασίας και της ροής του αέρα. Ένας δρόμος με σκιά μπορεί να εξακολουθεί να είναι δυσάρεστος αν η υγρασία είναι υψηλή ή αν ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον χώρο.



Γι’ αυτό μια στρατηγική πρασίνου «ενιαίου τύπου» μπορεί να αποτύχει. Ένας σχεδιασμός φύτευσης που λειτουργεί καλά στη Μελβούρνη μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική απόδοση στο Χονγκ Κονγκ ή στο Μόναχο.

Mελβούρνη - Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash

Τα ευρήματα της έρευνας

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς η αστική βλάστηση επηρεάζει το θερμικό στρες, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου σε τρεις πόλεις με διαφορετικά κλίματα: τη Μελβούρνη με εύκρατο κλίμα, το πιο δροσερό Μόναχο και το υγρό υποτροπικό Χονγκ Κονγκ.

Σημειώνεται ότι δεν μετρήθηκε μόνο η θερμοκρασία του αέρα. Μετρήθηκε επίσης η «μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας», η οποία αποτυπώνει τη θερμότητα που ακτινοβολείται από δρόμους, τοίχους και άλλες επιφάνειες προς το ανθρώπινο σώμα.



Στη Μελβούρνη, τα δέντρα στους δρόμους μείωσαν τη θερμότητα ακτινοβολίας που απορροφούσαν οι πεζοί κατά περισσότερο από 18 °C, σε σύγκριση με τους ανοιχτούς δρόμους. Ακόμη και όπου οι θερμοκρασίες του αέρα μεταβλήθηκαν ελάχιστα, οι δρόμοι με σκιά φαίνονταν σημαντικά πιο δροσεροί.



Το Μόναχο παρουσίασε τα μεγαλύτερα οφέλη από την πολυεπίπεδη φύτευση. Εκεί, οι δρόμοι και οι χώροι πρασίνου που είχαν δέντρα, θάμνους και φυτά εδαφοκάλυψης μείωσαν το θερμικό στρες το απόγευμα κατά σχεδόν 8 °C σε σύγκριση με τους πιο ανοιχτούς χώρους.



Το Χονγκ Κονγκ επωφελήθηκε επίσης από τη βλάστηση, ειδικά χάρη στη σκιά που δημιουργούσαν οι επικαλυπτόμενες κορυφές των δέντρων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εκεί ήταν πιο ανάμεικτα, καθώς το υγρό κλίμα επηρέαζε τον τρόπο λειτουργίας της ψύξης.



Και στις τρεις πόλεις, ένα εύρημα ξεχώρισε: η δομή της βλάστησης έχει σημασία.



Ο συνδυασμός δέντρων με θάμνους και φυτά εδαφοκάλυψης συχνά είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα δέντρα μόνα τους, αλλά τα οφέλη εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο η φύτευση αλληλεπιδρούσε με το τοπικό περιβάλλον.

Mόναχο - Unsplash

Γιατί το πράσινο μπορεί να αποτύχει

Η μελέτη έδειξε ότι η περισσότερη βλάστηση δεν είναι αυτομάτως και η καλύτερη λύση.



Στο Χονγκ Κονγκ, η πυκνή βλάστηση μερικές φορές αύξησε την υγρασία αρκετά ώστε να μειώσει μέρος του οφέλους της ψύξης. Τα φυτά απελευθερώνουν υδρατμούς στον αέρα μέσω της διαπνοής, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ψύξη ξηρών κλιμάτων. Ωστόσο, σε πόλεις που είναι ήδη υγρές, η επιπλέον υγρασία μπορεί να κάνει τους εξωτερικούς χώρους να δυσάρεστους, επειδή ο ιδρώτας εξατμίζεται λιγότερο αποτελεσματικά.



Σε ορισμένους δρόμους του Μονάχου, η πυκνή βλάστηση μείωσε τη ροή του αέρα μέσω στενών αστικών διαδρόμων, παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα και επιβραδύνοντας την απομάκρυνση της ρύπανσης από τα οχήματα μακριά από τους πεζούς.



Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν γιατί οι πόλεις δεν μπορούν να βασίζονται σε γενικούς στόχους για την κάλυψη από βλάστηση που έχουν αντιγραφεί από αλλού. Το κλίμα, το πλάτος των δρόμων και η ροή του αέρα καθορίζουν αν η βλάστηση βελτιώνει την άνεση ή δημιουργεί ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Σχεδιάζοντας πιο δροσερές πόλεις

Η λύση δεν είναι να σταματήσουμε να φυτεύουμε δέντρα. Είναι να σχεδιάζουμε το αστικό πράσινο με μεγαλύτερη προσοχή.



Οι πόλεις χρειάζονται στρατηγικές φύτευσης προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους πρασίνου, η πολυεπίπεδη βλάστηση μπορεί να προσφέρει ισχυρή δροσιά, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα. Σε πυκνοκατοικημένους δρόμους, οι ειδικοί μπορεί να χρειαστεί να εξισορροπήσουν τη σκιά με τον αερισμό.



Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι οι πόλεις πρέπει να σταματήσουν να μετρούν την επιτυχία μόνο με βάση τον αριθμό των δέντρων. Η διάταξη, η πυκνότητα και ο τύπος της βλάστησης έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με την κάλυψη από το φύλλωμα.

Señor Ashraf/Unsplash

Σχεδιασμός για τις τοπικές συνθήκες

Η έρευνα δείχνει ότι η αστική βλάστηση μπορεί να μειώσει το θερμικό στρες, αλλά τα οφέλη εξαρτώνται από το πώς και πού τοποθετείται στις πόλεις.



Η Μελβούρνη απέδειξε την ισχυρή δροσιστική επίδραση των δέντρων των δρόμων στην ακτινοβολούμενη θερμότητα, το Μόναχο έδειξε την προστιθέμενη αξία της πολυεπίπεδης βλάστησης και το Χονγκ Κονγκ αποκάλυψε πώς η πυκνή φύτευση μπορεί μερικές φορές να έχει αντίθετα αποτελέσματα σε υγρές συνθήκες.



Οι πόλεις χρειάζονται κλιματικά έξυπνους χώρους πρασίνου, σχεδιασμένους για τις τοπικές συνθήκες, τη ροή του αέρα και την ανθρώπινη άνεση, ώστε να παραμείνουν βιώσιμες καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες.