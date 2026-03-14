Το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο και το Πεκίνο συγκαταλέγονται μεταξύ των 19 πόλεων ανά τον κόσμο που έχουν επιτύχει «σημαντική μείωση» της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με ανάλυση, έχοντας μειώσει τα επίπεδα δύο ρύπων που επιβαρύνουν τις αναπνευστικές οδούς κατά περισσότερο από 20% από το 2010.



Η ανάλυση διαπίστωσε ότι παρεμβάσεις όπως οι ποδηλατοδρόμοι, η υιοθέτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οι περιορισμοί στα ρυπογόνα οχήματα συνέβαλαν στην επίτευξη των βελτιώσεων.



Το Πεκίνο και η Βαρσοβία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη για τον καθαρισμό της ρύπανσης από λεπτά σωματίδια (PM2,5), μειώνοντας τα επίπεδα κατά περισσότερο από 45%, ενώ το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο διοξείδιο του αζώτου (NO2), με μειώσεις άνω του 40%.



Το Σαν Φρανσίσκο ήταν η μόνη πόλη των ΗΠΑ που μείωσε τα επίπεδα και των δύο ρύπων κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με την ανάλυση σχεδόν 100 πόλεων σε όλον τον κόσμο. Η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ φιλοξενούν εννέα από τις 19 πόλεις, ενώ οι ευρωπαϊκές πόλεις αποτελούν το υπόλοιπο.

Η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρέπει να αποτελεί μέρος των προσπαθειών των κυβερνήσεων για τη μείωση των ποσοστών καρκίνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες.



H πόλης της Βαρσοβίας ©Oleksii Topolianskyi/Unsplash

«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι οι πόλεις μπορούν να επιτύχουν αυτό που κάποτε θεωρείτο αδύνατο: τη μείωση της τοξικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά 20-45% σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία», δήλωσε η Cecilia Vaca Jones, εκτελεστική διευθύντρια της Breathe Cities, μιας από τις οργανώσεις που συνέταξαν την έκθεση. «Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μια γωνιά του κόσμου. Από τη Βαρσοβία έως τη Μπανγκόκ, οι πόλεις αποδεικνύουν ότι διαθέτουμε τα εργαλεία για να λύσουμε αυτήν την κρίση τώρα αμέσως».



Η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει τοξικά αέρια και επιβλαβή σωματίδια που αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία.



Τα μικρότερα από αυτά τα σωματίδια μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να εξαπλωθούν σε όλο το σώμα, προκαλώντας βλάβες σε όργανα από τον εγκέφαλο έως τα γεννητικά όργανα, ενώ το διοξείδιο του αζώτου βλάπτει τις αναπνευστικές οδούς και αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας όξινη βροχή.

«Οι τολμηρές πολιτικές μπορούν να βελτιώσουν τον αέρα που αναπνέουμε»

Η έκθεση, που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στην εφημερίδα Guardian, εξέτασε την ποιότητα του αέρα σε πόλεις των δικτύων C40 και Breathe Cities – κυρίως μεγάλες πόλεις, αλλά και μερικές μικρότερες, όπως η Χαϊδελβέργη στη Γερμανία – και διαπίστωσε ότι μπορούν να επιτευχθούν «ουσιαστικές μειώσεις» εντός 15 ετών μέσω δράσεων.



Επισημάνθηκαν παραδείγματα δράσεων που συνέβαλαν στον καθαρισμό του αέρα, όπως η ταχεία μετάβαση της Κίνας από τα αυτοκίνητα με κινητήρες καύσης στα ηλεκτρικά, η επέκταση των ποδηλατοδρόμων σε πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις, οι περιορισμοί του Λονδίνου στα ρυπογόνα οχήματα και η απομάκρυνση της Βαρσοβίας από τη θέρμανση των σπιτιών με άνθρακα και ξύλο. Δεν διερευνήθηκε η αιτιώδης αλυσίδα για να γίνει διάκριση μεταξύ των βελτιώσεων της ποιότητας του αέρα που οφείλονται σε τοπικές πολιτικές και εκείνων που οφείλονται σε εθνικές πολιτικές.

To Λονδίνο από ψηλά. ©Alev Takil/Unsplash

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζεται συχνά ως ένα πρόβλημα που είναι πολύ δύσκολο να λυθεί και πολιτικά μη δημοφιλές», δήλωσε ο Δρ Gary Fuller, επιστήμονας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Imperial College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έκθεση. «Αυτή η έκθεση δείχνει ότι οι τολμηρές πολιτικές μπορούν να βελτιώσουν τον αέρα που αναπνέουμε».

Πέρυσι, μια έκθεση διαπίστωσε ότι σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν αέρα πιο μολυσμένο από ό,τι συνιστούν οι γιατροί. Μόνο επτά χώρες πληρούσαν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2,5 πέρυσι, σύμφωνα με την IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας ποιότητας αέρα.



Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα PM2,5, αλλά οι γιατροί εκτιμούν ότι εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές τους.



Η αναπνοή μολυσμένου αέρα επηρεάζει την υγεία μας σε κάθε στάδιο της ζωής μας, είπε ο Fuller, από τα μωρά με χαμηλό βάρος γέννησης και το άσθμα στα παιδιά έως τον καρκίνο και τα καρδιακά προβλήματα στην ενήλικη ζωή.



«Τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε μάθει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με τη γνωστική έκπτωση και την άνοια στην τρίτη ηλικία», πρόσθεσε. «Όλες αυτές οι ασθένειες επιβαρύνουν σημαντικά τις οικογένειες, εμποδίζουν την οικονομία μας – καθώς οι άνθρωποι απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας ή φροντίδας άλλων – και επιβαρύνουν άμεσα τις υπηρεσίες υγείας μας. Όλες αυτές οι ασθένειες μπορούν να προληφθούν».