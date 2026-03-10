Η ατμοσφαιρική ρύπανση δηλητηριάζει το αίμα, λέει μελέτη

Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην ατμόσφαιρα επηρεάζει ήδη τη χημεία του αίματος των ανθρώπων. Αναλύοντας δεδομένα 20 ετών από τη βάση NHANES στις ΗΠΑ, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα διττανθρακικού άλατος στο αίμα έχουν αυξηθεί, παράλληλα με την άνοδο του CO₂ στην ατμόσφαιρα. Αν η τάση συνεχιστεί, τα όρια κάποιων φυσιολογικών παραμέτρων αίματος θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα όρια της σημερινής υγιούς κλίμακας γύρω στο 2076, σύμφωνα με μοντέλα των ερευνητών.

Τι έδειξε η μελέτη για τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα

Η αύξηση του CO₂ στην ατμόσφαιρα είναι πρωτίστως ανθρωπογενής, με τα επίπεδα να ανεβαίνουν από περίπου 369 ppm το 2000 σε 420 ppm σήμερα. Στο ανθρώπινο σώμα, το CO₂ μετατρέπεται σε διττανθρακικό άλας, το οποίο διατηρεί την ισορροπία του αίματος. Η σταδιακή άνοδος του διττανθρακικού, που παρατηρήθηκε στα δείγματα, συνδέεται με τη διατήρηση σταθερού pH του αίματος όταν αυξάνονται τα επίπεδα CO₂.

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε πτώση σε άλλα ορυκτά του αίματος: το ασβέστιο μειώθηκε κατά 2% και ο φώσφορος κατά 7%. Αυτό πιθανόν σχετίζεται με την ανταπόκριση του οργανισμού στο αυξημένο CO₂: τα οστά ανταποκρίνονται απελευθερώνοντας ορυκτά που βοηθούν στην εξουδετέρωση της περίσσειας οξέων. Αν και οι αλλαγές παραμένουν μέχρι στιγμής εντός ανεκτών ορίων, η παράλληλη αύξηση διττανθρακικού με το CO₂ υποδηλώνει ότι οι φυσιολογικές επιπτώσεις σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να γίνουν σημαντικές με τον χρόνο.

Γιατί είναι αναγκαία η διατήρηση του CO2 σε χαμηλότερα επίπεδα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξελικτικά προσαρμοσμένος σε χαμηλότερα επίπεδα CO₂ από αυτά που επικρατούν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση του CO₂ σε ασφαλή επίπεδα στην ατμόσφαιρα παραμένει κρίσιμη για τη μακροχρόνια υγεία του ανθρώπου.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Air Quality, Atmosphere & Health και υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον δεν επηρεάζουν μόνο το κλίμα, αλλά και τη βιολογία του ανθρώπου, θέτοντας νέες προκλήσεις για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.