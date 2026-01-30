Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει ανεπανόρθωτα τον εγκέφαλο

Η ποιότητα του αέρα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο εγκέφαλός στους έφηβους, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Research. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε συνηθισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους συνδέεται με πιο γρήγορες δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο κατά την εφηβεία, μια περίοδο κρίσιμη για τη συναισθηματική ωρίμανση και τη γνωστική λειτουργία. Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι το περιβάλλον παίζει ουσιαστικό ρόλο στη νευρολογική ανάπτυξη των νέων.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, με τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού σε όλη την υφήλιο να ζει σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπων ξεπερνούν τα όρια που θεωρούνται ασφαλή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο PsyPost αναφέρεται ότι τα καυσαέρια των οχημάτων, η βιομηχανική δραστηριότητα και οι πυρκαγιές δημιουργούν ένα «κοκτέιλ» αερίων και σωματιδίων που εισπνέεται καθημερινά, συχνά χωρίς να γίνεται αντιληπτό ως άμεση απειλή.

Τα σωματίδια PM2.5

Οι επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα στο αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα είναι εδώ και χρόνια τεκμηριωμένες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το πώς αυτοί οι ρύποι επηρεάζουν και τον εγκέφαλο. Τα πολύ μικρά σωματίδια, γνωστά ως PM2.5, είναι τόσο λεπτά ώστε μπορούν να φτάσουν βαθιά στους πνεύμονες, να περάσουν στο αίμα και, δυνητικά, να διασχίσουν τον προστατευτικό φραγμό του εγκεφάλου.

Όταν τέτοιες ουσίες φτάσουν στον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, διαταράσσοντας τη φυσιολογική λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται οι έφηβοι, με τον οργανισμό τους να βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, οι οποίοι μάλιστα εισπνέουν μεγαλύτερες ποσότητες αέρα σε σχέση με τους ενήλικες. Παράλληλα, ο εγκέφαλός τους βρίσκεται σε φάση έντονης αναδιαμόρφωσης.

Κατά την εφηβεία, ο εγκέφαλος περνά από μια φυσική διαδικασία «εκκαθάρισης» των νευρωνικών συνδέσεων, γνωστή ως συναπτική κλάδευση. Οι λιγότερο χρήσιμες συνδέσεις απομακρύνονται, ώστε τα νευρωνικά δίκτυα να γίνουν πιο αποδοτικά. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από λέπτυνση του εγκεφαλικού φλοιού, του εξωτερικού στρώματος που σχετίζεται με τη σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο των συναισθημάτων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να εξεταστεί εάν η ρύπανση επηρεάζει αυτή την πορεία, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τη μεγαλύτερη μακροχρόνια μελέτη εγκεφαλικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί χιλιάδες παιδιά από την προεφηβεία έως την εφηβεία. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν σχεδόν 11.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών στην αρχή, τα οποία παρακολουθήθηκαν για έως τέσσερα χρόνια.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν την έκθεση κάθε παιδιού σε τρεις συνηθισμένους ρύπους – μικροσωματίδια PM2.5, διοξείδιο του αζώτου και όζον – με βάση τη διεύθυνση κατοικίας και αξιόπιστα δεδομένα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας. Παράλληλα, τα παιδιά υποβλήθηκαν σε επαναλαμβανόμενες μαγνητικές τομογραφίες, ώστε να μετρηθεί το πάχος του εγκεφαλικού φλοιού σε δεκάδες περιοχές του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγαλύτερη έκθεση σε PM2.5 και διοξείδιο του αζώτου συνδέεται με ταχύτερη λέπτυνση του φλοιού, ιδιαίτερα στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς. Πρόκειται για περιοχές που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την προσοχή, τον έλεγχο παρορμήσεων, αλλά και στην επεξεργασία συναισθημάτων, γλώσσας και κοινωνικών σημάτων. Αντίθετα, το όζον δεν φάνηκε να έχει αντίστοιχη επίδραση.

Σημαντικό είναι ότι αυτές οι αλλαγές παρατηρήθηκαν σε επίπεδα ρύπανσης που θεωρούνται «συνηθισμένα» για πολλές αστικές περιοχές. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει διάγνωση ή άμεση βλάβη για κάθε παιδί ξεχωριστά. Όμως, μικρές μεταβολές που επηρεάζουν εκατομμύρια παιδιά μπορούν να αποκτήσουν σημασία σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

Η μελέτη έχει περιορισμούς, καθώς βασίστηκε στη διεύθυνση κατοικίας και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση. Παρ’ όλα αυτά, ενισχύει την ιδέα ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που διαμορφώνει την υγεία και την ανάπτυξη. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πολλές περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι τροποποιήσιμες και ότι βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερη υγεία για τις επόμενες γενιές.