Καμπανάκι του ΟΗΕ για το κλίμα πριν τη σύνοδο κορυφής - «Όχι άλλες καθυστερήσεις»

Η Σύνοδος Κορυφής για το κλίμα βρίσκεται προ των πυλών και ο ΟΗΕ καλεί τα έθνη να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό τα σχέδιά τους.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παροτρύνει τις χώρες να σταματήσουν να χρονοτριβούν και να καταθέσουν τα ήδη καθυστερημένα εθνικά τους σχέδια για το κλίμα αυτόν τον μήνα.

Γνωστά ως Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές, αυτά τα εθνικά σχέδια απαιτούνται βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και έπρεπε να υποβληθούν φέτος. Θα πρέπει να περιγράφουν με ποιον τρόπο κάθε χώρα αναμένει να μειώσει τις εκπομπές ρύπων έως το 2035.



Σε επιστολή του προς σχεδόν 200 χώρες, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, τις κάλεσε να υποβάλουν τα σχέδιά τους «το συντομότερο δυνατό».

Οι περισσότερες χώρες έχασαν την προθεσμία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και έξι μήνες αργότερα, πολλοί μεγάλοι ρυπαντές δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις προτάσεις τους. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η ΕΕ, η οποία έχει καθυστερήσει την υποβολή τους λόγω διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κλιματικό στόχο για το 2040, ο οποίος πιθανότατα θα διαμορφώσει το σχέδιό της.

Χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Πολωνίας, έχουν ζητήσει καθυστερήσεις στην έγκριση του νομικά δεσμευτικού στόχου για το 2040. Αυτή την εβδομάδα, η Γαλλία απαίτησε οι διαπραγματεύσεις για τον στόχο να κλιμακωθούν στους εθνικούς ηγέτες αντί να αποφασίζονται από τους υπουργούς κλιματικής αλλαγής, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω την επίτευξη συμφωνίας, όπως αναφέρει το Euronews.



Ο ΟΗΕ έχει ζητήσει από τις χώρες να υποβάλουν τις εθνικές τους συντεταγμένες (NDCs) κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ώστε να αξιολογηθούν οι προσπάθειές τους πριν από τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία τον Νοέμβριο.

National climate plans (NDCs) drive cleaner air, millions of jobs & economic growth.



Countries that have submitted their NDCs are securing these benefits for their people.



For those still to do so: please submit as soon as possible before #COP30.



👉 https://t.co/e9gKTNquuj pic.twitter.com/N00yIMUnD9 — Simon Stiell (@simonstiell) September 3, 2025

«Το συντομότερο δυνατό»

«Αυτά τα εθνικά σχέδια για το κλίμα είναι πολύ περισσότερα από λόγια σε χαρτί. Συγκαταλέγονται στις πιο ισχυρές μηχανές οικονομικής ανάπτυξης και ανόδου του βιοτικού επιπέδου αυτού του αιώνα, ενώ είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του αγώνα της ανθρωπότητας κατά της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης», έγραψε ο Στιλ σε επιστολή του.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα επαίνεσε τα έθνη που έχουν ήδη υποβάλει τα NDCS τους, λέγοντας ότι εκείνα με ισχυρά νέα σχέδια βρίσκονται «στο δρόμο για να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της άνθησης της καθαρής ενέργειας».

Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή υποτίθεται ότι θα διεξάγει τη νέα της αναθεώρηση των δεσμεύσεων σε μια έκθεση που πρέπει να είναι έτοιμη έως την COP30.



Τα σχέδια που θα υποβληθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συμπεριληφθούν σε αυτήν την «σημαντική ενημέρωση», έγραψε ο Στιλ, ο οποίος ενθάρρυνε τους ηγέτες του κόσμου να χρησιμοποιήσουν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ως πλατφόρμα για να ανακοινώσουν τις νέες πολιτικές τους.