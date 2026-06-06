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Όταν δημοσιεύονται νέα σενάρια για την κλιματική αλλαγή, το ενδιαφέρον είναι πάντα έντονο. Αυτά τα σενάρια σκιαγραφούν πώς θα είναι το μελλοντικό μας κλίμα, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα δράσουμε για τη μείωση των εκπομπών.



Αλλά αυτό που προκάλεσε έκπληξη σχετικά με τα επτά νέα σενάρια που ανακοινώθηκαν ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε ενδιαφέρον, σημειώνει το The Conversation.



Γιατί; Επειδή ένα σενάριο υψηλών εκπομπών – γνωστό ως RCP8.5 και ο διάδοχός του SSP5-8.5 – είχε αφαιρεθεί. Σύμφωνα με τα χειρότερα σενάρια, οι χώρες δεν θα κατέβαλαν καμία προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών και θα επέκτειναν τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Μέχρι το 2100, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα θα τριπλασιαστούν σχεδόν, φτάνοντας τα 1.135 μέρη ανά εκατομμύριο και ο πλανήτης θα είναι κατά 4,5 °C θερμότερος από ό,τι κατά την προβιομηχανική περίοδο.



Οι επιστήμονες, λοιπόν, αφαίρεσαν τα σενάρια RCP8.5 για έναν πολύ καλό λόγο... Οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν φέρει αποτελέσματα.



Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οι εκπομπές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται.



Ωστόσο, η αφαίρεση αυτού του σεναρίου υψηλών εκπομπών δεν αποτελεί, όπως ισχυρίζονται ο Τραμπ και άλλοι σκεπτικιστές, ένδειξη αποτυχημένης μοντελοποίησης ή ότι η κλιματική αλλαγή ήταν μια φάρσα. Είναι μία ένδειξη του πώς η επέκταση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι μπαταρίες έχουν επιβραδύνει την αύξηση των εκπομπών.

Markus Spiske/Unsplash

Πώς καταρτίζονται αυτά τα σενάρια

Πολλές κλιματικές επιπτώσεις γίνονται εμφανείς μετά από αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 1,4 °C – το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε περίπου τώρα.



Επειδή αυτή η περίοδος εξαιρετικά ταχείας κλιματικής αλλαγής οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, αυτό σημαίνει ότι έχουμε επίσης την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον.



Πώς θα γίνει αυτό; Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς οτιδήποτε. Ωστόσο, μια ομάδα επιστημόνων έχει δημιουργήσει σενάρια που αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα πιθανών κλιματικών μελλοντικών σεναρίων.



Επειδή το μέλλον δεν είναι προκαθορισμένο, οι επιστήμονες παρουσιάζουν μια σειρά πιθανών πορειών για τις μελλοντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Βασίζονται σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και σε ό,τι ενδέχεται να συμβεί στον τομέα της πολιτικής και της τεχνολογίας τις επόμενες δεκαετίες.



Στη συνέχεια, επιλέγουν τις πορείες εκπομπών που θεωρούνται πιο εύλογες και έπειτα εξετάζουν ένα φάσμα διαφορετικών μελλοντικών σεναρίων που είναι περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξα όσον αφορά τη χρήση ορυκτών καυσίμων.



Επιστημονικές ομάδες σε όλον τον κόσμο, στη συνέχεια, μοντελοποιούν αυτά τα σενάρια σε βάθος χρησιμοποιώντας διαφορετικά κλιματικά μοντέλα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων διαθέσιμη σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αυτά τα σενάρια δεν κατατάσσονται με βάση την πιθανότητά τους. Όλα θεωρούνται πιθανά σενάρια για το μέλλον. Το τεράστιο εύρος των θερμοκρασιακών αποτελεσμάτων – που φτάνει σχεδόν τους 2 °C μεταξύ του πιο αισιόδοξου και του λιγότερο αισιόδοξου σεναρίου έως το 2100 – υποδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος του μέλλοντος βρίσκεται στα χέρια μας.

Η τρέχουσα πορεία των εκπομπών μας βρίσκεται κάπου στη μέση – κάτω από την πορεία υψηλών εκπομπών, αλλά αρκετά πάνω από το πιο αισιόδοξο σενάριο. Με βάση τις τρέχουσες πολιτικές και τις δράσεις των χωρών, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 2,6 °C έως το 2100.

C. G./Unsplash

Γιατί πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς τα κλιματικά σενάρια

Ένας λόγος είναι ότι τα δεδομένα στην πράξη αλλάζουν. Η ηλιακή ενέργεια εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, αλλά η υδραυλική ρωγμάτωση έχει ανοίξει νέα μεγάλα κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων. Οι πολιτικές αλλαγές καθιστούν την κλιματική δράση περισσότερο ή λιγότερο πιθανή.



Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα κλιματικά μας μοντέλα βελτιώνονται συνεχώς. Όσο καλύτερα γίνονται τα μοντέλα, τόσο πιο ακριβείς και λεπτομερείς μπορούν να είναι οι προβλέψεις μας για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και άλλες κλιματικές επιπτώσεις.

Το γεγονός ότι το σενάριο RCP8.5 έχει πλέον αποκλειστεί αποτελεί ένδειξη προόδου – αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο. Ωστόσο, χάσαμε επίσης την ευκαιρία για το καλύτερο δυνατό μέλλον.



Τα επόμενα πέντε χρόνια μπορεί να εξελιχθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οδηγώντας σε καλύτερες ή χειρότερες κλιματικές συνθήκες στο μέλλον. Πρέπει να κατανοήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτό που μας περιμένει – και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον.