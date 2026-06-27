Μελέτη-σοκ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Θα ήταν σχεδόν αδύνατος πριν από 50 χρόνια

Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αυτόν τον Ιούνιο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί πριν από πενήντα χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση, που αποδίδει με σαφήνεια την έντασή του στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Η ομάδα World Weather Attribution τονίζει ότι χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη, ένα παρόμοιο επεισόδιο θα ήταν αισθητά πιο ήπιο, με τις ημερήσιες θερμοκρασίες να είναι περίπου 3,5 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες σε σχέση με ένα αντίστοιχο φαινόμενο το 1976.

Όπως σημειώνουν επιστήμονες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, το καιρικό μοτίβο που προκάλεσε το κύμα ζέστης δεν είναι από μόνο του πρωτοφανές. Εκείνο που έχει αλλάξει δραματικά είναι το θερμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εκδηλώνεται. Με άλλα λόγια, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να είναι γνώριμες, όμως οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα είναι πολύ πιο υψηλές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμη και σε σύγκριση με τον φονικό καύσωνα του 2003, το σημερινό επεισόδιο είναι αισθητά πιο ακραίο. Ένα ανάλογο κύμα ζέστης το 2003 θα ήταν περίπου 2 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερο, ενώ οι σημερινές εξαιρετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες θα ήταν πάνω από 100 φορές λιγότερο πιθανές. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τέτοια φαινόμενα είναι πλέον από δεκάδες έως εκατοντάδες φορές πιθανότερα σε σχέση με πριν από δύο δεκαετίες.

Μια γυναίκα προσπαθεί να δροσιστεί στο συντριβάνι στο Trocadero. Πηγή: Reuters

«Βράζει» η Ευρώπη

Η Ευρώπη, που θεωρείται η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη, βιώνει ήδη τις συνέπειες με δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε ακραία ζέστη, καθώς θερμοκρασίες-ρεκόρ καταγράφονται σε πολλές χώρες. Το Reuters μετέδωσε ότι η ζέστη μετακινείται ανατολικά, με τη Γερμανία να καταγράφει προσωρινό ιστορικό ρεκόρ 41,3°C και τις αρχές σε αρκετές χώρες να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της πίεσης σε υγεία, μεταφορές και υποδομές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το θερμικό στρες, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει επαρκώς τη θερμοκρασία του λόγω του συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Η World Weather Attribution εκτιμά ότι περίπου το 45% από σχεδόν 850 ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν είχε ήδη σπάσει ή επρόκειτο να σπάσει ρεκόρ θερμικού στρες για τον Ιούνιο, κάτι που κάνει το φαινόμενο όχι μόνο δυσάρεστο αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι επιστήμονες απορρίπτουν επίσης το ενδεχόμενο το φαινόμενο να οφείλεται στο «Ελ Νίνιο», ξεκαθαρίζοντας ότι η τρέχουσα ζέστη δεν συνδέεται με αυτή τη φυσική κλιματική διακύμανση. Αντίθετα, υπογραμμίζουν ότι η ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι κρίσιμη, αν ο κόσμος θέλει να αποφύγει ακόμη πιο ακραία θερμικά επεισόδια στο μέλλον.