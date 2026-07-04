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Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ακραίο κύμα ζέστης, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το προηγούμενο, επιβεβαιώνοντας ότι οι παρατεταμένοι και έντονοι καύσωνες δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση αλλά τη νέα πραγματικότητα. Σε πολλές περιοχές της ηπείρου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τη Γερμανία να καταγράφει προσωρινό ιστορικό ρεκόρ 41,3°C και τις αρχές σε πολλές χώρες να ενεργοποιούν τα υψηλότερα επίπεδα συναγερμού.

Όπως αναφέρει σχετικό θέμα του The Conversation, η Γαλλία έθεσε δεκάδες διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό, ενώ στην Ισπανία οι αρχές απέδωσαν πάνω από 1.000 επιπλέον θανάτους στη ζέστη κατά τον Ιούνιο, τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί στη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις καταγράφηκαν προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και έκτακτα μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τίποτα από αυτά δεν είναι πια απρόβλεπτο. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο και θερμαίνεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του WMO, του Copernicus και του Reuters.

Παράλληλα, νέα ανάλυση της World Weather Attribution έδειξε ότι ένα τόσο ακραίο κύμα καύσωνα τον Ιούνιο θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, ένα παρόμοιο φαινόμενο θα ήταν περίπου 3,5 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερο σε σχέση με το 1976, ενώ ακόμη και σε σύγκριση με το 2003 —χρονιά του φονικού ευρωπαϊκού καύσωνα— το σημερινό επεισόδιο είναι αισθητά πιο ακραίο. Η ίδια μελέτη τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι «αναμφισβήτητα» υπεύθυνη για την ένταση αυτής της ζέστης.

Φωτ.: Reuters

Η απειλή, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι στην Ευρώπη καταγράφονται κάθε χρόνο πάνω από 175.000 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη, γεγονός που καθιστά τον καύσωνα έναν από τους πιο θανατηφόρους κλιματικούς κινδύνους για την ήπειρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ακραίες θερμοκρασίες συχνά δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές ή οι καταιγίδες.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις δεν έχουν σχεδιαστεί για ένα τόσο θερμό κλίμα. Τα αστικά κέντρα είναι γεμάτα με σκυρόδεμα, άσφαλτο και κτίρια που απορροφούν και παγιδεύουν τη θερμότητα, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Έτσι, πολλές πόλεις καταγράφουν θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές, μετατρέποντας το καθημερινό περιβάλλον σε παγίδα για τους πιο ευάλωτους.

Μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Ορισμένες πόλεις έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα. Το Παρίσι προχωρά σε μεγάλες δενδροφυτεύσεις, η Μασσαλία επανασχεδιάζει δημόσιους χώρους με περισσότερη σκίαση, ενώ σε άλλες περιοχές δοκιμάζονται ψυχρές επιφάνειες, ανακλαστικά υλικά και αλλαγές στους οικοδομικούς κανόνες. Παρά τα βήματα αυτά, η πρόοδος παραμένει αργή μπροστά στην ταχύτητα με την οποία αλλάζει το κλίμα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η προσαρμογή δεν αρκεί από μόνη της. Η Ευρώπη πρέπει ταυτόχρονα να επιταχύνει και τη μείωση των εκπομπών, καθώς η ήπειρος εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά από ορυκτά καύσιμα και ενεργοβόρα μοντέλα σε μεταφορές, κτίρια και κατανάλωση. Σύμφωνα με το Reuters, η Ε.Ε. κατευθύνει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της κλιματικής χρηματοδότησης στη μείωση των εκπομπών, ενώ η προσαρμογή λαμβάνει πολύ μικρότερο μερίδιο, κάτι που αφήνει τις κοινωνίες λιγότερο προετοιμασμένες μπροστά σε επαναλαμβανόμενα θερμικά επεισόδια.

Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να παρουσιάσει στο τέλος του 2026 νέα στρατηγική κλιματικής ανθεκτικότητας, με πιο δεσμευτικούς κανόνες και καλύτερα εργαλεία παρακολούθησης. Ωστόσο, ο καύσωνας των τελευταίων ημερών δείχνει ότι το κενό ανάμεσα στον σχεδιασμό και στην πραγματικότητα μεγαλώνει επικίνδυνα.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα επιστρέψει ένα νέο κύμα ζέστης, αλλά αν οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι υποδομές και τα συστήματα υγείας είναι έτοιμα να αντέξουν αυτό που έχει ήδη γίνει η νέα κανονικότητα.