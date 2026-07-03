«Βράζει» η Ευρώπη: Πάνω από 3.700 θάνατοι λόγω του κύματος καύσωνα

Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι ευρωπαϊκές αρχές για τις συνέπειες του έντονου καύσωνα που έπληξε την ήπειρο στα τέλη Ιουνίου. Οι μέχρι στιγμής καταγραφές δείχνουν ότι περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πέραν του αναμενόμενου αριθμού θανάτων σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία, εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η αποτύπωση των στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο βαρύς.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στη Γαλλία

Η Γαλλία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό επιπλέον θανάτων, με την υπουργό Υγείας Στεφανί Ριστ να ανακοινώνει ότι οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2.025 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα.

Την ίδια ώρα, η Δημόσια Υγεία της χώρας διαπιστώνει σημαντική αύξηση της συνολικής θνησιμότητας την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε το φαινόμενο, με την περιοχή του Παρισιού να εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

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Πρωτόγνωρη επιβάρυνση στο Βέλγιο

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζεται και η κατάσταση στο Βέλγιο , όπου καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.200 επιπλέον θάνατοι μέσα σε λίγες ημέρες. Οι ηλικιωμένοι επηρεάστηκαν περισσότερο, ωστόσο αυξημένη θνησιμότητα σημειώθηκε και σε άτομα μικρότερων ηλικιών.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάνει λόγο για πρωτοφανή δεδομένα, καθώς η χώρα βίωσε διαδοχικές ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικά ζεστές νύχτες, συνθήκες που δυσχέραναν την ανάκαμψη του οργανισμού από τη θερμική καταπόνηση.

Αυξημένη θνησιμότητα και στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 480 επιπλέον θανάτους κατά την περίοδο του καύσωνα. Σύμφωνα με τις αρχές, τα περισσότερα θύματα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις ακραίες θερμοκρασίες.

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Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ολοένα και πιο έντονα κύματα καύσωνα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας πως παρόμοια φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται συχνότερα στο μέλλον. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας των κρατών για την προστασία των ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας απέναντι στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών.