Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με γκολ, τίτλους και Χρυσές Μπάλες. Ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που άλλαξαν το ίδιο το παιχνίδι χωρίς ποτέ να γίνουν παγκόσμια είδωλα. Ένας από αυτούς είναι ο Ζαν-Μαρκ Μπόσμαν.

Ένας σχετικά άγνωστος Βέλγος ποδοσφαιριστής, που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά κατάφερε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ίσως επανάσταση στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του The Conversation.

Η απόφαση που άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο

Τον Δεκέμβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την περίφημη πλέον «Απόφαση Μπόσμαν», ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο διάπλατα τον δρόμο για την ελεύθερη μετακίνηση ποδοσφαιριστών μεταξύ συλλόγων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη λήξη των συμβολαίων τους.

Μέχρι τότε, ακόμη και όταν ένα συμβόλαιο ολοκληρωνόταν, οι σύλλογοι μπορούσαν να απαιτούν χρήματα για να επιτρέψουν τη μεταγραφή ενός παίκτη. Οι ποδοσφαιριστές παρέμεναν ουσιαστικά «δεμένοι» στις ομάδες τους, σε ένα καθεστώς που πολλοί παρομοίαζαν με σύγχρονη μορφή φεουδαρχίας.

Ο Μπόσμαν βρέθηκε στο επίκεντρο της ιστορικής σύγκρουσης όταν το 1990 επιχείρησε να αποχωρήσει από τη βελγική RFC Λιέγης για τη γαλλική Ντανκέρκη. Η μεταγραφή «κόλλησε» επειδή οι δύο σύλλογοι δεν συμφώνησαν στο ποσό αποζημίωσης, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να τεθεί εκτός ομάδας και να δει τον μισθό του να μειώνεται δραματικά. Αποφάσισε τότε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκε, προκαλώντας ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρο τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η γέννηση της σύγχρονης ποδοσφαιρικής αγοράς

Η υπόθεση Μπόσμαν δεν δημιούργησε από μόνη της το σημερινό υπερεμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο, όμως αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη για τη γιγάντωση της αγοράς. Οι παίκτες απέκτησαν τεράστια διαπραγματευτική ισχύ, οι μάνατζερ μετατράπηκαν σε πανίσχυρους παράγοντες και οι σύλλογοι μπήκαν σε έναν ασταμάτητο οικονομικό ανταγωνισμό για την απόκτηση κορυφαίων ποδοσφαιριστών.

Τα ποσά των μεταγραφών και των συμβολαίων εκτοξεύθηκαν, ενώ δισεκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά funds, αραβικά κεφάλαια και πολυεθνικές άρχισαν να εισρέουν στο ποδόσφαιρο. Η UEFA αναγκάστηκε αργότερα να επιβάλει κανονισμούς οικονομικού fair play και κανόνες βιωσιμότητας, επιχειρώντας να περιορίσει τις τεράστιες οικονομικές ανισότητες που δημιουργήθηκαν.

Η Premier League και η νέα εποχή

Από τους μεγάλους κερδισμένους της εποχής μετά τον Μπόσμαν ήταν η Premier League. Το αγγλικό πρωτάθλημα εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του ποδοσφαίρου, προσελκύοντας κορυφαίους ποδοσφαιριστές από κάθε γωνιά του πλανήτη και μετατρέποντας τους συλλόγους του σε παγκόσμια brands δισεκατομμυρίων.

Το νέο μοντέλο άλλαξε όμως και τη σχέση ποδοσφαιριστών και οπαδών. Οι παίκτες άρχισαν να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως «επαγγελματίες επενδύσεις» παρά ως σύμβολα ταύτισης με μια ομάδα ή μια πόλη.

Για πολλούς φιλάθλους, το ρομαντικό ποδόσφαιρο της τοπικής ταυτότητας έδωσε τη θέση του σε μια σκληρή βιομηχανία θεάματος και χρήματος.

Ο άνθρωπος που δεν κέρδισε από την επανάσταση που προκάλεσε

Η μεγαλύτερη ειρωνεία της ιστορίας είναι πως ο ίδιος ο Ζαν-Μαρκ Μπόσμαν δεν ωφελήθηκε σχεδόν καθόλου από την επανάσταση που προκάλεσε. Η ζωή του μετά τη δικαστική νίκη πήρε τραγική τροπή.

Αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα, οδηγήθηκε σε πτώχευση, πάλεψε με τον αλκοολισμό και βρέθηκε μακριά από τη χλιδή και τα εκατομμύρια που απολαμβάνουν σήμερα οι ποδοσφαιρικοί αστέρες. Κι όμως, τρεις δεκαετίες μετά, το αποτύπωμά του παραμένει τεράστιο. Κάθε μεγάλη μεταγραφή, κάθε ελεύθερος παίκτης που αλλάζει ομάδα και κάθε συμβόλαιο εκατομμυρίων κουβαλά ακόμη τη σκιά εκείνης της δικαστικής απόφασης του 1995.

Ο Ζαν-Μαρκ Μπόσμαν μπορεί να μην έγινε ποτέ θρύλος μέσα στα γήπεδα. Άλλαξε όμως για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού έξω από αυτά.