Η 16η Μαρτίου 1978, είναι μια από τις πιο σκοτεινές ημέρες στη μεταπολεμική ιστορία της Ιταλίας. Ο Άλντο Μόρο, πρώην πρωθυπουργός και ηγετική μορφή των Χριστιανοδημοκρατών, απήχθη στο κέντρο της Ρώμης από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, μια ένοπλη μαρξιστική οργάνωση που δρούσε κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «Μολυβένιων Χρόνων», μια περίοδο με αλλεπάλληλες τρομοκρατικές ενέργειες. Η ενέργεια αποδείχτηκε ένα καλά οργανωμένο χτύπημα που κατάφερε να ανατρέψει τις ισορροπίες της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Η ενέδρα στον Moro

Η ενέδρα στήθηκε στη via Fani, έναν δρόμο της Ρώμης όπου οι δράστες είχαν τοποθετήσει αυτοκίνητα ώστε να μπλοκάρουν τη συνοδεία του Μόρο. Η επίθεση ξεκίνησε στις 9 το πρωί, όταν η πομπή του πολιτικού εισήλθε στο σημείο. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με βαρύ οπλισμό, σκότωσαν τους πέντε άνδρες της προσωπικής του φρουράς και απήγαγαν τον ίδιο. Η επιχείρηση ήταν ταχύτατη και άκρως οργανωμένη, γεγονός που προκάλεσε από την αρχή ερωτήματα για το επίπεδο προετοιμασίας και τις δυνατότητες της οργάνωσης.

Ο Μόρο μεταφέρθηκε σε μυστική τοποθεσία, ενώ η ιταλική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, η οποία, ωστόσο, δεν καρποφόρησε, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση. Για 55 ημέρες παρέμεινε όμηρος, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εξέδωσαν ανακοινώσεις και έστειλαν επιστολές του Μόρο προς την πολιτική ηγεσία και την οικογένειά του, απαιτώντας την ανταλλαγή του Μόρο με φυλακισμένους τρομοκράτες.

Στα πρόθυρα ενός ιστορικού συμβιβασμού

Η υπόθεση πήρε τεράστια πολιτική διάσταση, καθώς συνέπεσε με μια κρίσιμη στιγμή για την Ιταλία. Ο Μόρο ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας της λεγόμενης «Ιστορικής Συμβιβαστικής Πολιτικής», μιας προσπάθειας συνεργασίας μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η προοπτική αυτή θεωρούνταν κρίσιμη τόσο για την εσωτερική σταθερότητα όσο και για τη θέση της Ιταλίας στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Το μνημόνιο συνεργασίας θα έδινε για πρώτη φορά κυβερνητικό ρόλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα.

Οι επιστολές του Μόρο

Κατά τη διάρκεια της 55ήμερης αιχμαλωσίας του, ο Άλντο Μόρο έγραψε συνολικά 86 επιστολές, απευθυνόμενες σε κορυφαία στελέχη της Χριστιανοδημοκρατίας, στην οικογένειά του και στον Πάπα Παύλο ΣΤ΄. Μέσα από αυτές, προσπαθούσε να πιέσει για διαπραγμάτευση με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, θεωρώντας ότι η απελευθέρωσή του μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με πολιτική παρέμβαση. Ορισμένες περιείχαν αιχμές για τη σκληρή στάση της ιταλικής κυβέρνησης, ενώ σε κάποιες διατυπώνονταν υπαινιγμοί για πιθανές διεθνείς πιέσεις πίσω από την άρνηση διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι προσωπικές επιθέσεις προς στελέχη του κόμματός του, όπως τον Μπενίνιο Τζακκανίνι και τον υπουργό Εσωτερικών Φραντσέσκο Κοσίγκα, τους οποίους κατηγόρησε ουσιαστικά για εγκατάλειψη. Ο συγγραφέας Λεονάρντο Σάσια υποστήριξε ότι ο Μόρο ίσως άφηνε κρυφά μηνύματα για την τοποθεσία του, μέσα από φαινομενικά ουδέτερες φράσεις.

Ωστόσο, η αξιοπιστία των επιστολών αμφισβητήθηκε έντονα. Υπήρχαν υποψίες ότι είχαν γραφτεί υπό πίεση ή ακόμη και ότι καθοδηγούνταν από τους απαγωγείς. Ορισμένοι ειδικοί έκαναν λόγο για «πλύση εγκεφάλου». Άλλες προσεγγίσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο Μόρο διατηρούσε πλήρη διαύγεια και συνείδηση, προσπαθώντας ενεργά να διαπραγματευτεί τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο των επιστολών του παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο έντονης συζήτησης, καθώς αντικατοπτρίζει τόσο την προσωπική του αγωνία όσο και τις βαθιές πολιτικές συγκρούσεις της εποχής.

Οι προκηρύξεις των Ερυθρών Ταξιαρχιών

Πέρα από τις επιστολές του Μόρο, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εξέδωσαν εννέα ανακοινώσεις, μέσα από τις οποίες εξηγούσαν τα κίνητρα της απαγωγής και επιχειρούσαν να δώσουν ιδεολογική διάσταση στην πράξη τους. Παρουσίαζαν τον Μόρο ως βασικό εκπρόσωπο ενός «ιμπεριαλιστικού» καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την «ανάκρισή» του αποκαλύπτονταν οι μηχανισμοί εξουσίας της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, τον καλούσαν να αναλάβει συλλογική ευθύνη μαζί με άλλους πολιτικούς.

Οι απαγωγείς πρότειναν αρχικά την ανταλλαγή του Μόρο με φυλακισμένα μέλη της οργάνωσης και αργότερα ακόμα και με έναν μόνο κρατούμενο. Η πρόταση αυτή πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Στις 22 Απριλίου 1978, ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄ ζήτησε δημόσια την απελευθέρωσή του «χωρίς όρους», κάτι που ο ίδιος ο Μόρο εξέλαβε ως εγκατάλειψη, αφού περίμενε στήριξη για διαπραγμάτευση.

Το πολιτικό σύστημα διχάστηκε βαθιά. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν όσοι υποστήριζαν τη διαπραγμάτευση, όπως ο σοσιαλιστής Μπετίνο Κράξι και τμήματα της Αριστεράς. Από την άλλη, κυριάρχησε η «γραμμή της αδιαλλαξίας», που υποστήριζαν η Χριστιανοδημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα νομιμοποιούσε την τρομοκρατία και θα ενθάρρυνε νέες απαγωγές.

Το τραγικό τέλος του Μόρο

Στις 9 Μαΐου 1978, το πρώτο σκέλος της τραγωδίας έλαβε τέλος. Ο Άλντο Μόρο δολοφονήθηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και το σώμα του βρέθηκε μέσα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο στη Ρώμη, σε σημείο που συμβολικά βρισκόταν ανάμεσα στα κεντρικά γραφεία των δύο μεγάλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Οι έρευνες που ακολούθησαν ήταν εκτεταμένες και οδήγησαν στη σύλληψη και καταδίκη πολλών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Ωστόσο, από νωρίς προέκυψαν αντιφάσεις και ασάφειες γύρω από τα γεγονότα. Διαφορετικές καταθέσεις, κενά στις επίσημες ανακοινώσεις και ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας δημιούργησαν ένα σύνθετο πεδίο ερμηνειών που παραμένει ανοιχτό μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση του Μόρο επηρέασε βαθιά την ιταλική πολιτική ζωή. Το σχέδιό του για τον «Ιστορικό Συμβιβασμό» μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Κομμουνιστικού Κόμματος εγκαταλείφθηκε οριστικά, καθώς προκαλούσε ανησυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στους διεθνείς συμμάχους της χώρας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Ο θάνατός του θεωρείται σημείο καμπής, που έβαλε τέλος σε μια πιθανή πολιτική σύγκλιση των δύο μεγάλων δυνάμεων. Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση Αντρεότι συνέχισε να κυβερνά με έμμεση στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε εύθραυστη.

Μέχρι το 1979, οι πολιτικές ισορροπίες κατέρρευσαν, οδηγώντας σε εκλογές και σε σημαντική υποχώρηση των κομμουνιστών, κλείνοντας ουσιαστικά τον δρόμο τους προς την εξουσία. Τα επόμενα χρόνια, η Χριστιανοδημοκρατία παρέμεινε κυρίαρχη, αλλά σταδιακά αποδυναμώθηκε, μέχρι τη διάλυσή της, το 1994. Συνολικά, η υπόθεση Μόρο ανέδειξε την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρομοκρατία και σημάδεψε βαθιά τη σύγχρονη ιταλική ιστορία.

Πληγές που δεν επουλώθηκαν

Παράλληλα, η υπόθεση άφησε πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη της Ιταλίας. Η αδυναμία πλήρους διαλεύκανσης όλων των πτυχών της, οι αντικρουόμενες αφηγήσεις και οι θεωρίες γύρω από πιθανές εμπλοκές ή παραλείψεις κρατικών μηχανισμών συνέβαλαν στο να θεωρείται ακόμη και σήμερα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας.

Πέρα από το πολιτικό και ιστορικό της βάρος, η υπόθεση του Άλντο Μόρο παραμένει και ένα ανθρώπινο δράμα. Οι 55 ημέρες της αιχμαλωσίας του, οι επιστολές που έγραψε υπό πίεση, η αγωνία της οικογένειας και η τελική του δολοφονία συνθέτουν μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής ανάλυσης και αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης τραγωδίας.

Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, η υπόθεση εξακολουθεί να μελετάται και να συζητείται. Άλλοι τη βλέπουν ως καθαρή πράξη πολιτικής τρομοκρατίας, άλλοι ως αποτέλεσμα ενός πολύ πιο σύνθετου πλέγματος συμφερόντων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απαγωγή και δολοφονία του Άλντο Μόρο άλλαξε για πάντα την Ιταλία και άφησε πίσω της ερωτήματα που, για πολλούς, παραμένουν χωρίς οριστική απάντηση.