ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των 200.000 ευρώ

Σε εκτεταμένη επιχείρηση κατά του παράνομου εμπορίου συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ), κατασχέτοντας χιλιάδες μη εγκεκριμένα σκευάσματα στην Αττική .

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν στοχευμένους και συντονισμένους ελέγχους σε φαρμακείο και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής, εντοπίζοντας συνολικά 4.712 τεμάχια που διακινούνταν παράνομα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η διαπιστωθείσα φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ

Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής δεν διέθεταν την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η έλλειψη της απαιτούμενης διαδικασίας σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν είχαν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους σχετικά με τη σύνθεση και την ασφάλειά τους, γεγονός που καθιστά παράνομη τη διακίνησή τους και ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Πρόστιμα και κακουργηματική δικογραφία

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες ελληνικές σημάνσεις στις ετικέτες τους, κατά παράβαση της νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Για την επιχείρηση διακίνησης στην Αττική, τόσο για την έδρα όσο και για το υποκατάστημά της, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων, ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας και την προστασία των καταναλωτών.

Όπως τονίζεται, η νόμιμη γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διάθεσή τους στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.