ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Τι προβλέπεται για την ελληνική PISA

Η ΑΔΕΔΥ έχει προχωρήσει σε έντονες κινητοποιήσεις με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Φράνκα Παναγιωτοπούλου
Κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την Τετάρτη 20 Μαΐου έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ η οποία ωστόσο θα προχωρήσει μόνο σε στάση εργασίας λόγω της ημέρας διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας τύπου PISA στα σχολεία.

Αυτή η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να προχωρά σε τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα, την ημέρα που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της λεγόμενης «ελληνικής PISA».

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Κήρυξη στάσης εργασίας την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ, κηρύσσει τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, ημέρα διεξαγωγής της «ελληνικής» PISA.

