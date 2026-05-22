ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 530 εκατ. ευρώ συμμετέχει στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (η «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως €530 εκ (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με τη χρήση διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των προς έκδοση μετοχών.

Ο σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,0 δισ. της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» (η «ΑΔΜΗΕ»), η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ της 13ης Φεβρουαρίου 2026 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ»).

Προτείνεται η Εταιρεία να διαθέσει τις νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της (οι «Νέες Μετοχές»): (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «Διεθνής Προσφορά» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την κατανομή των Νέων Μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Αιτιολογία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ

Το δίκτυο μεταφοράς της ΑΔΜΗΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει εναέριες γραμμές μεταφοράς, υπόγεια καλώδια και υποβρύχια καλώδια που λειτουργούν σε επίπεδα τάσης 400 κιλοβόλτ (kV) και 150 κιλοβόλτ (kV).

Το δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ολοένα αυξανόμενου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, το δίκτυο διανομής και καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (το «Σύστημα») περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της επαρκούς, ασφαλούς, αποδοτικής και αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και της μακροπρόθεσμης δυνατότητας του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονομικά 2 βιώσιμους όρους, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών είναι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ θα επιτρέψει στην ΑΔΜΗΕ να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €6,0 δισ. για την επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος και αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από €3,3 δισ. το 2025.