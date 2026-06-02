Άδωνις Γεωργιάδης και «Safe Water Sports»: «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και το «Safe Water Sports» παραχώρησαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, Κοινή Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.



Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος και o Πρόεδρος του «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης.



Η συνεργασία του «Safe Water Sports» με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ ενισχύει μια σημαντική εθνική προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στο υδάτινο περιβάλλον, αναδεικνύοντας ότι η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί υπόθεση όλων μας.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, που αναδημοσιεύει το news4health, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας.



Με αφορμή τα παραπάνω, το «Safe Water Sports», σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, υλοποιεί εκτεταμένη ενημερωτική καμπάνια με βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες άνω των 60 ετών, σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν πριν και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους δραστηριοτήτων στη θάλασσα.



Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσω ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο η έγκυρη ενημέρωση να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμβάλλοντας στη μείωση των ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.



Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:



«Τα στοιχεία που καταγράφονται κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι συμπολίτες μας, μεγαλύτερης ηλικίας, μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές. Το υπουργείο Υγείας στηρίζει την πρωτοβουλία του «Safe Water Sports» και του ΕΟΔΥ για την ενημέρωση των πολιτών άνω των 60 ετών σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα. Μέσα από δράσεις που φέρνουν την ενημέρωση κοντά στους πολίτες, ενισχύεται η προσπάθεια πρόληψης και μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα ζητήσω από την ΗΔΙΚΑ να στείλουμε sms και email σε όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας με το σποτάκι και το ενημερωτικό για να ενημερώσουμε άμεσα τους συμπολίτες μας. H κολυμβητική περίοδος ξεκινάει, να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί».



Ο Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε:



«Η σύμπραξη με το Safe Water Sports, που έχει τόσο καλά οργανώσει όλες αυτές τις δράσεις, είναι αξιοθαύμαστη. To υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ δεν συνεισφέρουν στην πρόληψη μόνο με συγκεκριμένες οδηγίες. Μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα που έχει μια καρδιοπάθεια και δεν το ήξερε μπορεί να πάθει μια αρρυθμία μέσα στο νερό και να χάσει τη ζωή του. Το πρόγραμμα, λοιπόν, «Προλαμβάνω» είναι ό,τι καλύτερο για να προλαμβάνουμε ατυχήματα πέρα από τις οδηγίες. Υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να κάνουμε και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ιδιωτικοί φορείς δραστηριοποιούνται, ευαισθητοποιούν τον κόσμο και εμάς και νομίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα θαλάσσια ατυχήματα στη χώρα μας, μία κατ’ εξοχήν θαλασσινή χώρα».



Ο Πρόεδρος του «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε:



«Το να έχουμε στο πλευρό μας το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Μαζί μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες όλη την απαραίτητη ενημέρωση και ιδιαίτερα στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, για τους οποίους η σωστή πληροφόρηση πριν την είσοδο στη θάλασσα μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Στόχος μας είναι η καμπάνια αυτή να φτάσει σε κάθε σημείο όπου βρίσκονται και ενημερώνονται οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες, ώστε το καλοκαίρι να είναι ασφαλές για όλους».

