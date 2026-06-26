Άφωνος ιχθυοπώλης στην Αρτάκη: Βρήκε λαγοκέφαλο σε πάγκο λαϊκής

Ένα απρόοπτο περιστατικό χωρίς, ευτυχώς, δυσάρεστη κατάληξη συνέβη στην Αρτάκη. Ένας ιχθυοπώλης εντόπισε ανάμεσα στα ψάρια του έναν λαγοκέφαλο.

Ο επαγγελματίας αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του και το απομάκρυνε, σύμφωνα με πληροφορίες του egnomi.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λαγοκέφαλος έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνή την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων και της μετακίνησης ειδών από πιο θερμές περιοχές.



Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι πρόκειται για ψάρι που περιέχει ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αγοράζουν ή καταναλώνουν ψάρια που δεν γνωρίζουν ή που παρουσιάζουν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά.