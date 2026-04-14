Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός μετά από ανατροπή αγροτικού - Είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καρυές του Αγίου Όρους, όταν μοναχός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, ύστερα από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη ενώ οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές και ανετράπη, καταλήγοντας σε δύσβατο σημείο. Από την ανατροπή, ο οδηγός μοναχός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ένας ακόμη συνεπιβάτης τραυματίστηκε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο οδηγός να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω αιφνίδιας αδιαθεσίας.