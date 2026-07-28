Αγορά αυτοκινήτου: Τι ζητούν οι καταναλωτές σύμφωνα με τη Deloitte

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια από τις πιο δομικές και γρήγορες μεταμορφώσεις της ιστορίας της. Η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον περάσει από τη σφαίρα της θεωρίας στην καθημερινή πράξη, ενώ τα σύγχρονα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε «έξυπνα» τεχνολογικά κέντρα, σχεδιασμένα να υπηρετούν τις ανάγκες οδηγού και επιβατών, καθιστώντας παράλληλα τις μετακινήσεις ασφαλέστερες από ποτέ.

Ο καταναλωτής στο επίκεντρο των εξελίξεων

Παρά τον καταιγιστικό ρυθμό καινοτομίας στην παραγωγή, ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ο ίδιος ο καταναλωτής. Οι προσδοκίες του γύρω από την αξία, την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία μεταβάλλονται διαρκώς. Σήμερα, οι αγοραστές αναζητούν έναν συνδυασμό ποιότητας, τεχνολογικής πρωτοπορίας, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και, κυρίως, εμπιστοσύνης απέναντι στη μάρκα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Η απόκτηση ενός οχήματος έχει μετατραπεί πλέον σε μια σημαντική οικονομική επένδυση. Η άνοδος των τιμών πώλησης και τα αυξημένα επιτόκια χρηματοδότησης αναγκάζουν τους καταναλωτές να ζυγίζουν πολύ προσεκτικά κάθε τους απόφαση, επανακαθορίζοντας τι σημαίνει πραγματική αξία στις μετακινήσεις τους.

Τα 5 βασικά συμπεράσματα της Deloitte

Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η Παγκόσμια Μελέτη Καταναλωτών Αυτοκινήτου της Deloitte καταγράφει τις τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά. Στην τελευταία της έκδοση, η μελέτη συγκέντρωσε τις απόψεις περισσότερων από 28.500 καταναλωτών σε 27 κομβικές αγορές παγκοσμίως, αναδεικνύοντας πέντε κεντρικές τάσεις:

1.Μειωμένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και άνοδος των υβριδικών: Η στροφή στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζει διακυμάνσεις ανά περιοχή, την ώρα που τα υβριδικά κερδίζουν διαρκώς έδαφος, καθώς προσφέρουν μια χρυσή τομή ανάμεσα στην προσιτή τιμή, την ευκολία φόρτισης και την καθημερινή πρακτικότητα.

2. Μεταβαλλόμενη πιστότητα στις μάρκες: Η αφοσίωση σε συγκεκριμένα brands αναμορφώνεται, με τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρούν τα σκήπτρα στην αξιοπιστία και να αποτελούν συχνά την πρώτη επιλογή για τους νέους αγοραστές.

3. Έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια: Οι οδηγοί εκτιμούν ιδιαίτερα τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ασφάλεια, εκφράζουν ωστόσο επιφυλάξεις για τη διαχείριση και την κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Εμπειρία μετά την πώληση (After-Sales): Η ποιότητα των υπηρεσιών συντήρησης και η σχέση εμπιστοσύνης με την αντιπροσωπεία μετά την αγορά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ικανοποίηση του πελάτη.

5. Συνδεσιμότητα και δυνατότητα αναβαθμίσεων: Η δυνατότητα αναβάθμισης των λειτουργιών του οχήματος (over-the-air updates) αποτελεί πλέον σημαντικό κριτήριο επιλογής.

Επιπλέον ευρήματα από την Παγκόσμια Μελέτη της Deloitte

• Ανησυχίες για το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων: Παρά το ενδιαφέρον για την πράσινη μετακίνηση, το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς και το πιθανό κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας παραμένουν τα κυριότερα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση των BEVs.

• Άγχος αυτονομίας και υποδομών φόρτισης: Η έλλειψη επαρκούς δημόσιου δικτύου ταχείας φόρτισης και ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση συνεχίζουν να προβληματίζουν σημαντικό ποσοστό των υποψήφιων αγοραστών.

• Προτίμηση στη φυσική παρουσία κατά την αγορά: Παρά την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών εξακολουθεί να επιθυμεί τη φυσική αλληλεπίδραση στην αντιπροσωπεία (test drive, διαπραγμάτευση) πριν ολοκληρώσει την αγορά.

• Επιφυλακτικότητα για συνδρομητικές υπηρεσίες (Subscriptions): Οι καταναλωτές προτιμούν να πληρώνουν εφάπαξ για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου παρά να καταβάλλουν μηνιαίες συνδρομές για πρόσβαση σε επιπλέον τεχνολογικές λειτουργίες.

• Προσδοκίες για τη διαφάνεια στις τιμές: Η διαφάνεια στη διαμόρφωση της τελικής τιμής και οι ξεκάθαροι όροι χρηματοδότησης αναδεικνύονται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής αντιπροσωπείας.