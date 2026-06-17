Άγρια συμπλοκή 9 νεαρών στην Αργυρούπολη - 3 ανήλικοι τραυματίες, 5 συλλήψεις

Μόλις λίγες ώρες μετά το βίντεο με τον άγριο καβγά μαθητριών στην Εύβοια, σημειώθηκε ακόμη μία συμπλοκή, αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη, μεταξύ νεαρών Ελλήνων, ενός Ρώσου και ενός Αλβανού, εκ των οποίων και ανήλικοι.

Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στην πλατεία Ηρώων, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 9 άτομα ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον. Τρεις εξ αυτών, δύο 16χρονοι και ένας 17χρονος τραυματίστηκαν. Ο ένας 16χρονος, μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο «Παίδων Αγία Σοφία».

Για το περιστατικό συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς έφερε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.