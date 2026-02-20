AI στο Δημόσιο: Περνά σε «νέα εποχή» η συνεργασία Υπουργείου Εσωτερικών και Google

Στην υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο τεχνολογικός κολοσσός Google.

Η συμφωνία, η οποία εκτείνεται έως το τέλος του 2026, στοχεύει στην περαιτέρω εξειδίκευση των δημοσίων υπαλλήλων στις τεχνολογίες αιχμής, επιδιώκοντας μια διοίκηση πιο ευέλικτη και λιγότερο γραφειοκρατική.

Εκρηκτική άνοδος στις ψηφιακές δεξιότητες



Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συνεργασία αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή στροφή των εργαζομένων στο Δημόσιο προς τη νέα τεχνολογία. Από τις μόλις 10.273 συμμετοχές σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων το 2023, φτάσαμε στις 52.249 το 2025, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια αποδοχή της πρωτοβουλίας.

Ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνη, κατά τη διετία 2024-2025, ολοκληρώθηκαν σχεδόν 36.000 συμμετοχές, με τους υπαλλήλους να εκπαιδεύονται σε πρακτικές εφαρμογές (Practical AI) και στη χρήση του Prompting μέσω 77 εξειδικευμένων webinars.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων κρίνεται παραπάνω από ενθαρρυντική. Το 94,2% των εκπαιδευόμενων δήλωσε έτοιμο να εφαρμόσει τις νέες δεξιότητες στα καθήκοντά του, ενώ το 85,6% αναγνώρισε την AI ως έναν πολύτιμο «σύμμαχο» για την καθημερινή εργασία. Παράλληλα, τα ποσοστά ικανοποίησης από το περιεχόμενο και την εμπειρία του προγράμματος άγγιξαν το 90%, επισφραγίζοντας την ποιότητα του σχεδιασμού από το ΕΚΔΔΑ και την Google.

Λιβάνιος: «Τεχνολογία προς όφελος του πολίτη»



Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. «Εστιάζουμε στην ουσιαστική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας παραμένει μια διοίκηση που προσφέρει ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σημείωσε πως η ανάγκη για AI διαγνώστηκε έγκαιρα, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της διοικητικής αναβάθμισης.

Η «επόμενη μέρα» με τη δύναμη του Gemini



Η Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη ΝΑ Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα ηγείται ενεργά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως τόνισε, η νέα φάση της συνεργασίας θα αξιοποιήσει τις προηγμένες δυνατότητες του μοντέλου Gemini, μεταβαίνοντας από τον απλό ψηφιακό γραμματισμό στην πλήρη ψηφιακή ενδυνάμωση των στελεχών του Δημοσίου.

Η συνέχεια της πρωτοβουλίας αναμένεται να δώσει έμφαση σε δεξιότητες που συνδέονται με τη διαχείριση πληροφοριών και τη μείωση του διοικητικού βάρους, διαμορφώνοντας ένα κράτος που λειτουργεί με σύγχρονους όρους για τον 21ο αιώνα.