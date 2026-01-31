Ακίνητα 2026: Το παράδοξο των τιμών και ενοικίων – Γιατί το «παλιό» κοντεύει να φτάσει το νεόδμητο

Η απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία των αγοραστών και την πραγματικότητα των πωλητών φαίνεται πως μεγαλώνει. Στην εκδήλωση «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», ο αναλυτής Ηλίας Παπαγεωργιάδης παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα οποία «φωτογραφίζουν» μια αγορά σε αναβρασμό.

Το «λάθος» των τιμών: Το παλιό... πουλιέται για νέο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα του Βαρομέτρου είναι η αντίληψη για τη διαφορά τιμής ανάμεσα σε ένα νεόδμητο ακίνητο και ένα παλιό διαμέρισμα.

Το 35,5% των πολιτών θεωρεί ότι ένα παλιό ακίνητο πρέπει να είναι 25-30% φθηνότερο από ένα καινούργιο.

Η πραγματικότητα: Οι ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων, βλέποντας τις τιμές των νεόδμητων να ανεβαίνουν, παρασύρονται και ζητούν παράλογα ποσά.

Οι ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων, βλέποντας τις τιμές των νεόδμητων να ανεβαίνουν, παρασύρονται και ζητούν παράλογα ποσά. Το σχόλιο του ειδικού: «Η αγορά λειτουργεί λανθασμένα. Οι ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων ακολουθούν τις τιμές των νέων, παρόλο που το κόστος κατασκευής και οι προδιαγραφές δεν έχουν καμία σχέση», σημείωσε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου 2» και η άνοδος των τιμών

Αν και τα κρατικά προγράμματα στοχεύουν στη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών, η κοινή γνώμη πιστεύει ότι το αποτέλεσμα ήταν το ακριβώς αντίθετο.

Το 77% των πολιτών (και το 87% των επαγγελματιών) θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου 2» οδήγησε σε αύξηση των τιμών πώλησης .

Παράλληλα, το 82% εκτιμά ότι το πρόγραμμα είχε αρνητική επίπτωση και στα ενοίκια, πιέζοντάς τα προς τα πάνω.

Ενοίκια: Ο «εφιάλτης» συνεχίζεται

Οι προβλέψεις για όσους αναζητούν στέγη προς ενοικίαση είναι δυσοίωνες.

Το 68% των πολιτών και το 85% των επαγγελματιών προβλέπουν ότι τα ενοίκια θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τους επόμενους 12 μήνες.

και το προβλέπουν ότι τα ενοίκια θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τους επόμενους 12 μήνες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα, παρά τα μέτρα για την τριετή φοροαπαλλαγή στα κλειστά ακίνητα, τα οποία οι ειδικοί ελπίζουν να μονιμοποιηθούν για να αποδώσουν.

Το «παράδοξο» του Airbnb

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb) είναι διπρόσωπη: